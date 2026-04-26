Icon

انهيار مبنى خالٍ بحي الهجلة في مكة المكرمة Icon ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: سياساتي تجعلني هدفًا Icon ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: لن تثنيني عن الانتصار فيما يتعلق بإيران Icon تحديد النطاق السعري لطرح “دار البلد” في “تاسي” بين 9.25 و9.75 ريال للسهم Icon تفاصيل حادثة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب.. فزع وإطلاق نار Icon “بترورابغ” تحقق 1.5 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول من 2025 Icon أول صورة للمشتبه به في إطلاق النار بحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض Icon روسيا تطلق مركبة الشحن “بروغريس” إلى المحطة الفضائية الدولية Icon طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد بعدة مناطق Icon سفير المملكة في إندونيسيا يتفقّد صالة “مبادرة طريق مكة” بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

انهيار مبنى خالٍ بحي الهجلة في مكة المكرمة

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة مباشرتها بلاغاً حول انهيار مبنى خالٍ من السكان ومقرر إزالته في منطقة المنشية بحي الهجلة، حيث تم التعامل مع الحادثة بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عملية إجلاء احترازية

وأوضحت الأمانة، اليوم الأحد، أن الفرق الميدانية باشرت الموقع منذ اللحظات الأولى، ونفذت عمليات إخلاء احترازية للفنادق والمباني المجاورة، وذلك حفاظاً على سلامة النزلاء، إلى جانب الشروع في إزالة المباني السكنية المتضررة، والتي كانت خالية من السكان.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح – ولله الحمد – فيما تواصل الجهات المختصة أعمالها الميدانية لضمان السلامة العامة واستكمال الإجراءات اللازمة.

وثمّنت الأمانة جهود جميع الجهات المشاركة في سرعة الاستجابة والتعامل مع الحادث، مشيرةً إلى أن ذلك يعكس مستوى التكامل والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

