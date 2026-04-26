انهيار مبنى خالٍ بحي الهجلة في مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة مباشرتها بلاغاً حول انهيار مبنى خالٍ من السكان ومقرر إزالته في منطقة المنشية بحي الهجلة، حيث تم التعامل مع الحادثة بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عملية إجلاء احترازية

وأوضحت الأمانة، اليوم الأحد، أن الفرق الميدانية باشرت الموقع منذ اللحظات الأولى، ونفذت عمليات إخلاء احترازية للفنادق والمباني المجاورة، وذلك حفاظاً على سلامة النزلاء، إلى جانب الشروع في إزالة المباني السكنية المتضررة، والتي كانت خالية من السكان.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح – ولله الحمد – فيما تواصل الجهات المختصة أعمالها الميدانية لضمان السلامة العامة واستكمال الإجراءات اللازمة.

وثمّنت الأمانة جهود جميع الجهات المشاركة في سرعة الاستجابة والتعامل مع الحادث، مشيرةً إلى أن ذلك يعكس مستوى التكامل والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.