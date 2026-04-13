Icon

بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج Icon فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي Icon أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين Icon بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل Icon بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان Icon “سبيس إكس” تطلق سفينة الشحن “سيغنوس” إلى محطة الفضاء الدولية Icon ترامب يهاجم بابا الفاتيكان بسبب موقفه من حرب إيران Icon اليوم.. الهلال يلتقي السد القطري في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة Icon “السقيفة” تطلق برنامج المهارات النوعية بالجامعة الإسلامية Icon أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
عبر منصتي أبشر أفراد وبوابة مقيم

بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المديرية العامة للجوازات بدء استقبال طلبات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم حج 1447هـ، وذلك بالتكامل التقني مع منصة “تصريح”، عبر منصتي أبشر أفراد وبوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة مقرات إدارات الجوازات.

وأوضحت الجوازات أن الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية خلال موسم الحج، ورفع كفاءة العمل الميداني، بما يضمن انسيابية الدخول إلى مكة المكرمة وفق الضوابط المعتمدة.

وأضافت أن منصة “أبشر أفراد” تتيح إصدار تصاريح الدخول لفئات متعددة تشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي الإقامة المميزة، والمستثمرين، وأم المواطن، والعمالة المنزلية، وأفراد الأسرة غير السعوديين، وذلك بعد استكمال المتطلبات وإرفاق المستندات اللازمة.

وتتيح بوابة “مقيم” إصدار التصاريح للعاملين في المنشآت التي يقع مقرها في مكة المكرمة، إضافة إلى العاملين المرتبطين بعقود عمل مع تلك المنشآت خلال موسم الحج.

وأكدت الجوازات أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة التحول الرقمي وتكامل الخدمات الحكومية، بما يسهم في تنظيم دخول العاصمة المقدسة ورفع جودة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

