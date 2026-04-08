بدء القبول بالدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية بالجامعة الإسلامية

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بدء القبول في برنامج “الدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية”، عبر بوابة القبول بالجامعة، لغاية الـ 23 من شهر شوال الجاري.

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يهدف إلى إعداد كفاءات علمية مؤهلة شرعيًا ونظاميًا في مجال القضاء والدراسات الشرعية، والتحكيم، والمحاماة، وتلبية حاجة المجتمع السعودي والمجتمعات الإسلامية الأخرى في مجال القضاء والاستشارات الشرعية.

وأفادت أن البرنامج يستهدف الحاصلين على الشهادة الجامعية في تخصصات الشريعة والدراسات القضائية، والأنظمة، والدعوة وأصول الدين، والقرآن الكريم، والحديث الشريف، والراغبين في تطوير مهاراتهم وتأهيل أنفسهم لممارسة القضاء، والتحكيم، والمحاماة، والاستشارات الشرعية، وتأهيلهم خلال مدة الدراسة في البرنامج (فصلين دراسيين) للعمل في مجالات التدريس، والنيابة العامة، والمحاماة، ومكاتب التحكيم، والاستشارات الشرعية والقانونية، واللجان شبه القضائية، ومراكز ومؤسسات التدريب في المجالات العدلية.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط ومتطلبات القبول في برامج الدراسات العليا، وإجراءات التقديم على البرنامج عبر موقعها الإلكتروني.