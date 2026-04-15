برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر

الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
المواطن - واس

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي برنامج الإقراء في المسجد الحرام لتعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر، ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى العناية بكتاب الله تعالى وتعظيمه، وترسيخ رسالته العلمية والتعليمية في رحاب المسجد الحرام.

ويشارك في البرنامج عدد من أئمة الحرمين الشريفين، ويستفيد منه يوميًا نخبة من الطلبة، حيث يهدف إلى إتقان التلاوة، ونشر القراءات القرآنية المتواترة، وتعزيز الدور التعليمي للمسجد الحرام في تعليم كتاب الله وإقرائه وفق أصوله المتقنة.

قد يهمّك أيضاً
خطيب المسجد الحرام: احذروا من أخذ حقوق الناس وأكل أموالهم والخوض في أعراضهم

خطيب المسجد الحرام: احذروا من أخذ حقوق الناس وأكل أموالهم والخوض في...

الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR

الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR

وأكدت الرئاسة حرصها على إبراز رسالة المسجد الحرام العلمية والتوجيهية، بما يسهم في إثراء التجربة الدينية والثقافية لقاصديه من المعتمرين والزوار، ويتواءم مع مستهدفات تطوير منظومة الخدمات الدينية في الحرمين الشريفين.

وأوضحت أن البرنامج التعليمي الدائم للحلقات القرآنية في المسجد الحرام يهدف إلى تقديم خدمة تعليمية نوعية تليق بقداسة المكان وعظمة الرسالة، وإعداد جيلٍ قارئٍ حافظٍ لكتاب الله متحلٍّ بأخلاقه، إلى جانب تعزيز دور المسجد الحرام في تعليم القرآن الكريم وإقرائه، واستثمار أوقات الطلاب بما يعود عليهم بالنفع، وترسيخ ثقافة حفظ كتاب الله والترغيب فيه.

إقرأ المزيد

خطيب المسجد الحرام: احذروا من أخذ حقوق الناس وأكل أموالهم والخوض في أعراضهم
السعودية

خطيب المسجد الحرام: احذروا من أخذ حقوق...

السعودية