بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل

تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل مع استعداد البحرية الأمريكية لفرض السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز بعد انتهاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 7.11 دولارات أو 7.47 بالمئة إلى 102.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 2204 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضها 0.75 بالمئة عند التسوية يوم الجمعة.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط 104.43 دولارات للبرميل بزيادة 7.86 دولارات أو 8.14 بالمئة بعد تراجعه 1.33 بالمئة في الجلسة السابقة.