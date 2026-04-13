بعد تهديد ترامب لإيران.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل

تجاوزت أسعار النفط ⁠100 دولار للبرميل مع استعداد البحرية الأمريكية لفرض السيطرة على ​حركة السفن في ‌مضيق هرمز بعد انتهاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران دون ​التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وزادت العقود ‌الآجلة لخام برنت 7.11 ​دولارات أو 7.47 بالمئة إلى 102.31 دولار للبرميل بحلول ​الساعة 2204 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضها 0.75 بالمئة عند التسوية يوم ‌الجمعة.

وسجل خام غرب تكساس ​الوسيط 104.43 دولارات للبرميل بزيادة 7.86 دولارات أو 8.14 بالمئة ‌بعد تراجعه 1.33 ​بالمئة في الجلسة ​السابقة.