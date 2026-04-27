بنسبة 75%.. ديب سيك تخفض رسوم نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ديب سيك الصينية عن تقديم خصم للمطورين بنسبة 75% على نموذج الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه في الآونة الأخيرة “DeepSeek-V4-Pro” وذلك حتى الخامس من مايو.
وخفضت الشركة أسعار عمليات الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقتة للإدخال عبر مجموعة واجهات برمجة تطبيقات ديب سيك بالكامل إلى 10% من السعر الأصلي، وفقًا لما ذكرته في منشور على إكس، بحسب “رويترز”.
وأطلقت “ديب سيك” يوم الجمعة نسخة تجريبية من نموذجها “V4″، والذي تم تكييفه مع تقنية رقائق هواوي.
يأتي “V4” في إصدارين: نسخة “Pro” الأقوى والأغلى ثمنًا ونسخة “Flash” الأخف والأرخص ثمنًا.
وقالت “ديب سيك” إن إصدار برو يتفوق على النماذج مفتوحة المصدر الأخرى في معايير المعرفة العالمية، ويأتي في المرتبة الثانية بعد نموذج “جيميناي-برو-3.1” مغلق المصدر من “غوغل”.
ووفقًا للشركة الصينية الناشئة، فإن إصدارات “V4” مناسبة بشكل خاص لعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يمكنهم تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا من روبوتات الدردشة ولكنهم يتطلبون قوة حوسبة أكبر.