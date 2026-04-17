تراجع أسعار النفط اليوم

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، فانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.34 دولار، أو ما يعادل 1.35%، لتصل إلى 98.05 دولارًا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.65 دولار، أو بنسبة 1.74%، لتسجّل 93.40 دولارًا للبرميل، ما قلّص المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة.

وسجّلت أسعار النفط ارتفاعًا قويًا خلال شهر مارس الماضي، حيث ارتفعت بنحو 50%، قبل أن تتراجع مؤخرًا إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل، مع بقائها ضمن نطاق التسعين دولارًا خلال الأسبوع الجاري.