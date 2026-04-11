نائب الرئيس الأمريكي يصل إسلام آباد للمشاركة في محادثات السلام مع إيران تُنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة المركزي الروسي يُخفِّض أسعار العملات الرئيسة أمام الروبل طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق تراجع أسعار النفط عند التسوية شهباز شريف يستقبل الجدعان في إسلام آباد.. شراكة سعودية باكستانية وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية وظائف شاغرة لدى شركة الفنار في 3 مدن الهيئة العليا للأمن الصناعي تنعى شهيد الواجب جراح الخالدي سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية متنوعة في حضرموت
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم، مسجلة أكبر تراجع أسبوعي لها منذ عام 2022.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا أو 0.8% عند التسوية لتستقر عند 95.20 دولارًا للبرميل، مختتمة أسبوعًا شهدت فيه العقود انخفاضًا بنسبة 12.7%، وكان هذا أكبر انخفاض أسبوعي لبرنت منذ أغسطس 2022.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.30 دولار بما يعادل 1.3% عند 96.57 دولارًا للبرميل، مسجلة انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 13.4%، وهو الأكبر منذ أبريل 2020 خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.