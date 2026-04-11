تراجع أسعار النفط عند التسوية

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم، مسجلة أكبر تراجع أسبوعي لها منذ عام 2022.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا أو 0.8% عند التسوية لتستقر عند 95.20 دولارًا للبرميل، مختتمة أسبوعًا شهدت فيه العقود انخفاضًا بنسبة 12.7%، وكان هذا أكبر انخفاض أسبوعي لبرنت منذ أغسطس 2022.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‌بمقدار 1.30 دولار بما يعادل 1.3% عند 96.57 دولارًا للبرميل، مسجلة انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 13.4%، وهو الأكبر منذ أبريل 2020 خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.