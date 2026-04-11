نائب الرئيس الأمريكي يصل إسلام آباد للمشاركة في محادثات السلام مع إيران Icon تُنبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة Icon المركزي الروسي يُخفِّض أسعار العملات الرئيسة أمام الروبل Icon طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق Icon تراجع أسعار النفط عند التسوية Icon شهباز شريف يستقبل الجدعان في إسلام آباد.. شراكة سعودية باكستانية Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار في 3 مدن Icon الهيئة العليا للأمن الصناعي تنعى شهيد الواجب جراح الخالدي Icon سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية متنوعة في حضرموت Icon

تراجع أسعار النفط عند التسوية

السبت ١١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم، مسجلة أكبر تراجع أسبوعي لها منذ عام 2022.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا أو 0.8% عند التسوية لتستقر عند 95.20 دولارًا للبرميل، مختتمة أسبوعًا شهدت فيه العقود انخفاضًا بنسبة 12.7%، وكان هذا أكبر انخفاض أسبوعي لبرنت منذ أغسطس 2022.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‌بمقدار 1.30 دولار بما يعادل 1.3% عند 96.57 دولارًا للبرميل، مسجلة انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 13.4%، وهو الأكبر منذ أبريل 2020 خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

