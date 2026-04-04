تراجع سندات الخزانة الأمريكية

تراجعت سندات الخزانة الأمريكية بعد أن دفعت الأرقام القوية لسوق العمل الأمريكي المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

وأدى التراجع في جلسة التداول القصيرة، أمس الجمعة- وفق ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية- إلى ارتفاع العائدات بمقدار ثلاث إلى خمس نقاط أساس، تصدرتها سندات لأجل عامين الحساسة للسياسة النقدية.

وألغى المتداولون ما تبقى من توقعاتهم على تخفيض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بعد أن كانت توقعاتهم مقصورة على خفض أسعار الفائدة بأربع نقاط أساس فقط قبل صدور تقرير سوق العمل، وقلصوا رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وأظهر تقرير التوظيف الأخير صورة إيجابية لسوق العمل الأمريكي في شهر مارس، مسجلًا انخفاضًا غير متوقع في معدل البطالة، لكن التركيز في سوق سندات الخزانة الأمريكية البالغ حجمها 31 تريليون دولار يظل منصبًا على الصراع في الشرق الأوسط.

ويواجه المستثمرون في السندات صراعًا بين النمو من ناحية والمخاوف بشأن التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة بفعل حرب إيران.