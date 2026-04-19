ترامب يترأس اجتماعاً طارئًا لبحث المفاوضات مع إيران وأزمة مضيق هرمز

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس السبت، اجتماعاً طارئاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث التصعيد المتجدد حول مضيق هرمز ومستقبل المفاوضات الجارية مع إيران، وفق ما أفاد به مسؤولان أميركيان لموقع “أكسيوس”.

يأتي الاجتماع في وقت بالغ الحساسية، إذ من المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران خلال ثلاثة أيام، بينما لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي لجولة جديدة من المحادثات بين المفاوضين الأميركيين والإيرانيين.

كما يأتي الاجتماع وسط إعلان إيران، السبت، إعادة إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب تنفيذ عدة هجمات استهدفت سفناً في الممر المائي، بعد أقل من 24 ساعة على تصريح ترامب بأنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب “خلال يوم أو يومين”.

مخاوف من عودة الحرب

وفي هذا السياق، قال مسؤول أميركي رفيع، إن عدم تحقيق اختراق قريب في المفاوضات قد يؤدي إلى استئناف الحرب خلال الأيام المقبلة.

وشارك في اجتماع السبت بالبيت الأبيض عدد من كبار المسؤولين الأميركيين، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، المتوقع مشاركته في الجولة المقبلة من المفاوضات مع إيران، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت.

كما حضر الاجتماع كل من رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، بحسب مسؤول أميركي.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق رسمياً على تفاصيل الاجتماع.

وفي تطور لافت، أجرى قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير هذا الأسبوع محادثات في طهران، بينما أكد مسؤولون أميركيون أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفتاً واحداً على الأقل مع منير ومسؤولين إيرانيين.

كما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الولايات المتحدة قدمت مقترحات جديدة خلال المفاوضات، وأن طهران تدرسها حالياً، دون إصدار رد رسمي حتى الآن.

ووفق مصدر مطلع على سير المحادثات، فإن الأزمة الجديدة في مضيق هرمز اندلعت رغم تحقيق تقدم في تضييق فجوات الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني وحجم مخزون اليورانيوم المخصب.

وفي تصريحات للصحتفيين من المكتب البيضاوي، قال ترامب إن إيران “حاولت التصرف بذكاء زائد وأرادت إغلاق المضيق مجدداً”، مضيفاً أن طهران “لا تستطيع ابتزاز الولايات المتحدة”.

وأكد الرئيس الأميركي أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أنه سيتضح بحلول نهاية اليوم ما إذا كان الطرفان سيتجهان نحو إبرام اتفاق نهائي.