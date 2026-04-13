ترامب يهاجم بابا الفاتيكان بسبب موقفه من حرب إيران

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على البابا ليو في وقت متأخر من أمس الأحد، واصفا إياه بأنه “ضعيف” في التعامل مع الجريمة و”سيء” في السياسة الخارجية، وذلك بعد أن انتقد بابا الفاتيكان سياسات ترامب الخارجية وسياسات الهجرة.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشال “البابا ليو ضعيف في التعامل مع الجريمة وسيء في السياسة الخارجية”.

البيت الأبيض: سنترك للرئيس ترامب مهمة الإعلان عن الخطوة التالية بشأن إيران

الحصار البحري.. ترامب يشير إلى “الورقة الرابحة” ضد إيران

وجه البابا ليو، المعروف بحرصه الشديد في اختيار كلماته، انتقادات صريحة للحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير.

ووصف البابا تهديد ترامب هذا الشهر بتدمير الحضارة الإيرانية بأنه “غير مقبول”. كما دعا إلى “تفكير عميق” حول الطريقة التي يعامل بها المهاجرون في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب.

وكتب ترامب في منشوره “على ليو أن يجمع شتات نفسه كبابا”، ثم قال للصحفيين في وقت لاحق إنه ليس “من كبار المعجبين” بالبابا.

ترامب: يوم عظيم للسلام العالمي وسنساعد في معالجة التكدس بمضيق هرمز
ترامب يهدد بسجن صحفي: شخص مريض!
البيت الأبيض: سنترك للرئيس ترامب مهمة الإعلان عن الخطوة التالية بشأن إيران
ترامب: لا فرق لي بين التوصل لاتفاق مع إيران أو عدم التوصل لأننا انتصرنا
ترامب: الصين ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرسلت أسلحة لإيران
ترامب: قد يتم القضاء على إيران بكاملها مساء الغد
ترامب: حضارة بأكملها ستندثر الليلة ولن تعود أبدًا
ترامب: بدأنا تطهير وفتح مضيق هرمز
