ترامب يهدد بتفجير إيران بالكامل إذا لم توافق على إبرام اتفاق

أكد الصحفي الأمريكي تري ينغست، مراسل قناة “فوكس نيوز”، إنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إيران اليوم الأحد.

ونقل ينغست، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس، عن ترامب قوله، إن المحادثات الأمريكية الإيرانية ستستأنف في باكستان يوم الثلاثاء.

وأشار ترامب إلى أن المبعوثين الخاصين ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى إسلام آباد، باكستان، لإجراء محادثات هذا الأسبوع.

ترامب يهدد إيران مجدداً

وهدد الرئيس الأمريكي بـ”تفجير إيران بالكامل إذا لم توافق على إبرام اتفاق”، حسب تعبيره.

وقبل قليل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضين الأمريكيين يصلون مساء غد الاثنين، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لاستئناف المفاوضات مع إيران.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الأحد: “نقدم عرضًا عادلًا ومعقولًا للغاية، وآمل أن يقبلوه.. ولو لم يفعلوا فستدمر الولايات المتحدة جميع محطات توليد الطاقة وجميع الجسور في إيران”.

وأضاف: “كفى لطفًا! سيُجبرون على الاستسلام سريعًا، وبسهولة، وإذا لم يقبلوا بالاتفاق، فسيكون لي شرف القيام بما يجب فعله، وهو ما كان ينبغي على الرؤساء السابقين فعله بإيران على مدى السنوات الـ47 الماضية. لقد حان الوقت لإنهاء آلة القتل الإيرانية!”.

وأعرب عن تعجبه من إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، في ظل الحصار الذي فرضته واشنطن، لافتًا إلى أن طهران الخاسر الأكبر من إغلاق المضيق، إذ تتكبد خسارة تصل إلى 500 مليون دولار يوميًا.