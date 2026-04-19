Icon

وزارة الصناعة: تأهيل 17 شركة محلية للمنافسة على 11 موقعًا تعدينيًّا في مجمع كسّارات الصمان Icon ضبط مواطن مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بحائل Icon كتاب «سعود الفيصل» يتحول إلى إرثٍ مفتوحٍ للجميع ويتجاوز مليون ونصف مشاهدة في يومٍ واحد Icon الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية Icon إيران تعيد ناقلتي نفط من مضيق هرمز ترفعان علمي بوتسوانا وأنجولا Icon أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع Icon تنفيذ "حد الغيلة" في جانٍ أنهى حياة مواطنة بالخداع والحيلة في تبوك Icon من القرن الـ13 الهجري.. مصحف ثماني الأضلاع يلفت الأنظار بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة Icon محمية توارن البرية بحائل.. تنوع طبيعي وإرث تاريخي يعززان سياحة المنطقة Icon شاهد.. فضيحة تطيح بسياسية هولندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ترامب يهدد بتفجير إيران بالكامل إذا لم توافق على إبرام اتفاق

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠١ مساءً
ترامب يهدد بتفجير إيران بالكامل إذا لم توافق على إبرام اتفاق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الصحفي الأمريكي تري ينغست، مراسل قناة “فوكس نيوز”، إنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إيران اليوم الأحد.

ونقل ينغست، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس، عن ترامب قوله، إن المحادثات الأمريكية الإيرانية ستستأنف في باكستان يوم الثلاثاء.

وأشار ترامب إلى أن المبعوثين الخاصين ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى إسلام آباد، باكستان، لإجراء محادثات هذا الأسبوع.

ترامب يهدد إيران مجدداً

وهدد الرئيس الأمريكي بـ”تفجير إيران بالكامل إذا لم توافق على إبرام اتفاق”، حسب تعبيره.

وقبل قليل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضين الأمريكيين يصلون مساء غد الاثنين، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لاستئناف المفاوضات مع إيران.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الأحد: “نقدم عرضًا عادلًا ومعقولًا للغاية، وآمل أن يقبلوه.. ولو لم يفعلوا فستدمر الولايات المتحدة جميع محطات توليد الطاقة وجميع الجسور في إيران”.

وأضاف: “كفى لطفًا! سيُجبرون على الاستسلام سريعًا، وبسهولة، وإذا لم يقبلوا بالاتفاق، فسيكون لي شرف القيام بما يجب فعله، وهو ما كان ينبغي على الرؤساء السابقين فعله بإيران على مدى السنوات الـ47 الماضية. لقد حان الوقت لإنهاء آلة القتل الإيرانية!”.

وأعرب عن تعجبه من إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، في ظل الحصار الذي فرضته واشنطن، لافتًا إلى أن طهران الخاسر الأكبر من إغلاق المضيق، إذ تتكبد خسارة تصل إلى 500 مليون دولار يوميًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

