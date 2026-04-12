تعافي مرافق الطاقة وخط شرق – غرب المتضررة من الهجمات واستعادة طاقتها التشغيلية

إلحاقًا لبيان وزارة الطاقة الصادر في تاريخ 9 أبريل 2026م بشأن تأثر بعض مرافق منظومة الطاقة في المملكة نتيجة الاستهدافات، بما في ذلك فقدان نحو 700 ألف برميل يوميًا من طاقة الضخ عبر خط أنابيب شرق – غرب، وانخفاض إنتاج حقل منيفة بنحو 300 ألف برميل يوميًا، إضافة إلى تأثر إنتاج حقل خريص بنحو 300 ألف برميل يوميًا، تعلن وزارة الطاقة عن نجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق – غرب، البالغة نحو سبعة ملايين برميل يوميًا، واستعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يوميًا، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة ولله الحمد.

وفيما يتعلق بحقل خريص، لا تزال الأعمال جارية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة، وسيُعلن عن ذلك عند اكتمالها بإذن الله.

ويعكس هذا التعافي السريع ما تتمتع به أرامكو السعودية، ومنظومة الطاقة في المملكة، من مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات، بما يعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها للأسواق المحلية والعالمية، ويدعم الاقتصاد العالمي.