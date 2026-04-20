تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا في 13 محافظة

أعلن تعليم منطقة الرياض تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة (عن بُعد) ليوم غدٍ الثلاثاء 21 أبريل 2026م، عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية المعتمدة، لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية في عدة محافظات.

وقال تعليم الرياض عبر منصة إكس إن المحافظات هي: (ثادق، حريملاء، رماح، ضرماء، مرات، الدوادمي، الزلفي، المجمعة، الغاط، شقراء، عفيف، الرين، القويعية ).