تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية

بلغ إجمالي التعويضات السنوية لخمسة من كبار التنفيذيين في شركات الاتصالات السعودية الثلاث الرئيسية (stc، موبايلي، وزين السعودية) خلال عام 2025 نحو 160 مليون ريال.

إجمالي الرواتب والمكافآت والتعويضات

وشهدت هذه التعويضات نمواً بنسبة 11.25% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الزيادة في الرواتب والمكافآت الممنوحة لهؤلاء القياديين في قطاع الاتصالات الذي يشهد منافسة شديدة وتوسعاً في الخدمات الرقمية.

واستحوذت شركة الاتصالات السعودية (stc) على النصيب الأكبر من هذه التعويضات، حيث بلغت مكافآت ورواتب خمسة من كبار تنفيذييها 102.58 مليون ريال.

وتمثل هذه القيمة نحو 64% من إجمالي التعويضات السنوية للشركات الثلاث مجتمعة، مما يؤكد تفوق stc في حجم الإنفاق على الكفاءات التنفيذية العليا.

أما شركة موبايلي، فقد سجلت تعويضات خمسة من كبار تنفيذييها بقيمة 39.64 مليون ريال، بينما بلغت التعويضات المماثلة في شركة زين السعودية 17.51 مليون ريال.

ويبرز هذا التوزيع التباين في سياسات التعويض بين الشركات، حيث تظل stc اللاعب المهيمن في جذب وتحفيز القيادات التنفيذية من خلال حزم الرواتب والمكافآت الأكثر تنافسية في السوق السعودي.

الرواتب والمكافآت السنوية لـ5 من كبار التنفيذيين

إجمالي التعويضات السنوية: 160 مليون ريال

نمو الرواتب والمكافآت: 11.25%

stc: مكافآت 5 من كبار التنفيذيين عند 102.58 مليون ريال

موبايلي: مكافآت 5 من كبار التنفيذيين عند 39.64 مليون ريال

زين السعودية: مكافآت 5 من كبار التنفيذيين عند 17.51 مليون ريال

stc تستحوذ على نحو 64% من إجمالي تعويضات كبار التنفيذيين في الشركات