تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025 الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
بلغ إجمالي التعويضات السنوية لخمسة من كبار التنفيذيين في شركات الاتصالات السعودية الثلاث الرئيسية (stc، موبايلي، وزين السعودية) خلال عام 2025 نحو 160 مليون ريال.
وشهدت هذه التعويضات نمواً بنسبة 11.25% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الزيادة في الرواتب والمكافآت الممنوحة لهؤلاء القياديين في قطاع الاتصالات الذي يشهد منافسة شديدة وتوسعاً في الخدمات الرقمية.
واستحوذت شركة الاتصالات السعودية (stc) على النصيب الأكبر من هذه التعويضات، حيث بلغت مكافآت ورواتب خمسة من كبار تنفيذييها 102.58 مليون ريال.
وتمثل هذه القيمة نحو 64% من إجمالي التعويضات السنوية للشركات الثلاث مجتمعة، مما يؤكد تفوق stc في حجم الإنفاق على الكفاءات التنفيذية العليا.
أما شركة موبايلي، فقد سجلت تعويضات خمسة من كبار تنفيذييها بقيمة 39.64 مليون ريال، بينما بلغت التعويضات المماثلة في شركة زين السعودية 17.51 مليون ريال.
ويبرز هذا التوزيع التباين في سياسات التعويض بين الشركات، حيث تظل stc اللاعب المهيمن في جذب وتحفيز القيادات التنفيذية من خلال حزم الرواتب والمكافآت الأكثر تنافسية في السوق السعودي.
كم بلغت الرواتب والمكافآت السنوية لـ5 من كبار التنفيذيين في شركات الاتصالات السعودية خلال 2025؟#إنفوغرافيك_الإخبارية:
•🟣 إجمالي التعويضات السنوية: 160 مليون ريال
•🟢 نمو الرواتب والمكافآت: 11.25%
•🟢 stc: مكافآت 5 من كبار التنفيذيين عند 102.58 مليون ريال
•🟢 موبايلي:… https://t.co/S5qDRbBxQE pic.twitter.com/JOH27uWLYs
— الإخبارية – اقتصاد (@alekhbariyaECO) April 13, 2026