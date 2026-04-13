Icon

تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية Icon الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا Icon رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى Icon أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية Icon ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية Icon طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة Icon الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها Icon قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025 Icon الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
خلال العام الماضي 2026

تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

بلغ إجمالي التعويضات السنوية لخمسة من كبار التنفيذيين في شركات الاتصالات السعودية الثلاث الرئيسية (stc، موبايلي، وزين السعودية) خلال عام 2025 نحو 160 مليون ريال.

إجمالي الرواتب والمكافآت والتعويضات

وشهدت هذه التعويضات نمواً بنسبة 11.25% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الزيادة في الرواتب والمكافآت الممنوحة لهؤلاء القياديين في قطاع الاتصالات الذي يشهد منافسة شديدة وتوسعاً في الخدمات الرقمية.

واستحوذت شركة الاتصالات السعودية (stc) على النصيب الأكبر من هذه التعويضات، حيث بلغت مكافآت ورواتب خمسة من كبار تنفيذييها 102.58 مليون ريال.

وتمثل هذه القيمة نحو 64% من إجمالي التعويضات السنوية للشركات الثلاث مجتمعة، مما يؤكد تفوق stc في حجم الإنفاق على الكفاءات التنفيذية العليا.

أما شركة موبايلي، فقد سجلت تعويضات خمسة من كبار تنفيذييها بقيمة 39.64 مليون ريال، بينما بلغت التعويضات المماثلة في شركة زين السعودية 17.51 مليون ريال.

ويبرز هذا التوزيع التباين في سياسات التعويض بين الشركات، حيث تظل stc اللاعب المهيمن في جذب وتحفيز القيادات التنفيذية من خلال حزم الرواتب والمكافآت الأكثر تنافسية في السوق السعودي.

الرواتب والمكافآت السنوية لـ5 من كبار التنفيذيين

  • إجمالي التعويضات السنوية: 160 مليون ريال
  • نمو الرواتب والمكافآت: 11.25%
  • stc: مكافآت 5 من كبار التنفيذيين عند 102.58 مليون ريال
  • موبايلي: مكافآت 5 من كبار التنفيذيين عند 39.64 مليون ريال
  • زين السعودية: مكافآت 5 من كبار التنفيذيين عند 17.51 مليون ريال
  • stc تستحوذ على نحو 64% من إجمالي تعويضات كبار التنفيذيين في الشركات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد