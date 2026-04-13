تقني مكة: الدراسة عن بُعد غدًا في عدد من المحافظات

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء لتكون “عن بُعد” في منشآتها التدريبية بمحافظات: الطائف، ورنية، وتربة، والخرمة؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وأوضحت الإدارة أن القرار يأتي حرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي المنشآت التدريبية، على أن تستمر العملية التدريبية عبر المنصات الإلكترونية.