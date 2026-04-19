تنبيه من هطول أمطار غزيرة على القصيم

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة القصيم، تشمل مدينة بريدة، ومحافظات عنيزة، والأسياح، والبدائع، والبكيرية، والشماسية، والمذنب، وعيون الجواء، وأبانات، والرس، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، إضافة إلى مراكز الثامرية، والعمار، والخبراء، والفوارة.

وبيّن أن الحالة –بمشيئة الله تعالى– ستبدأ من الساعة الثانية مساء اليوم، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، متوقعًا أن تصاحبها تأثيرات جوية تشمل رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول.

ودعا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب مجاري السيول والأودية.

