السعودية
أطلق النار عليها عدة طلقات مما أدى إلى وفاتها

تنفيذ “حد الغيلة” في جانٍ أنهى حياة مواطنة بالخداع والحيلة في تبوك

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٤ مساءً
تنفيذ “حد الغيلة” في جانٍ أنهى حياة مواطنة بالخداع والحيلة في تبوك
مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.
أقدم/ نائف بن محمد بن مساعد البلوي -سعودي الجنسية- على قتل/ فاتن بنت صالح بن حماد البلوي -سعودية الجنسية-

قد يهمّك أيضاً
خلال أسبوع.. ضبط 14487 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف 

خلال أسبوع.. ضبط 14487 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف 

القبض على مواطن بتبوك لترويجه الحشيش والأفيون والإمفيتامين

القبض على مواطن بتبوك لترويجه الحشيش والأفيون والإمفيتامين

وذلك بإطلاق النار عليها عدة طلقات مما أدى إلى وفاتها.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله المجني عليها غيلة، ولكون ما قام به كان على وجه الحيلة والخداع وعلى وجه تأمن معه من غائلته فقد تم الحكم عليه بالقتل حدًا للغيلة، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حُكم القتل حدًا بالجاني/ نائف بن محمد بن مساعد البلوي -سعودي الجنسية- يوم الأحد بتاريخ 2 / 11 / 1447هـ الموافق 19 / 4 / 2026م بمنطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
السعودية

وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة...

السعودية
ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك
السعودية

ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب...

السعودية
القبض على مواطن بتبوك لترويجه الحشيش والأفيون والإمفيتامين
السعودية

القبض على مواطن بتبوك لترويجه الحشيش والأفيون...

السعودية
القتل تعزيرًا لـ مواطن أنهى حياة زوجته بضربها وحرقها في الشرقية
السعودية

القتل تعزيرًا لـ مواطن أنهى حياة زوجته...

السعودية
لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك
السعودية

لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك

السعودية
خلال أسبوع.. ضبط 14487 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف 
أخبار رئيسية

خلال أسبوع.. ضبط 14487 مخالفًا بينهم 23...

أخبار رئيسية