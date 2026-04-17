توقعات باضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض بسبب نشاط شمسي

توقّع علماء من مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الثقب الإكليلي الجديد الذي تشكل على الشمس أخيرًا، قد يؤثر على الأرض ويحدث اضطرابات في مجالها المغناطيسي.
وذكر بيان صادر عن أكاديمية العلوم الروسية أنه قد تتشكل عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض يومي 18 و19 أبريل الجاري، وقد تظهر أضواء الشفق القطبي فوق بعض مناطق كوكب الأرض.
وتتشكل العواصف المغناطيسية على الأرض نتيجة ازدياد النشاط الشمسي، وتتسبب في خلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، ويمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة، وتقسم شدة العواصف إلى 5 درجات وفقًا للاضطرابات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميز شدة العاصفة من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدًا).