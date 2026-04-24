توقعات بعودة النينو منتصف 2026.. وتأثيرات مناخية واسعة النطاق

توقّعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تطوّر ظاهرة “النينو” بدءًا من مايو – يوليو 2026، مع ارتفاع سريع في درجات حرارة المحيط الهادئ.
وتشير النماذج إلى احتمال حدوث تأثيرات مناخية واسعة تشمل ارتفاع درجات الحرارة عالميًا وتغيّر أنماط الأمطار.
وأكدت المنظمة أهمية التوقعات الموسمية في دعم جهود الاستعداد، لا سيما في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة والصحة، مشيرة إلى إصدار تحديثات إضافية في شهر مايو لتعزيز دقة التقديرات ودعم صنّاع القرار.