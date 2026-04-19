توقّع عقد المشاركة في إكسبو بلغراد 2027 المتخصص

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

وقّعت المملكة العربية السعودية، عقد مشاركتها في إكسبو بلغراد 2027 المتخصص، في خطوةٍ تُعد محطةً رئيسية في مسار استعدادات المملكة، وانتقالها إلى مرحلة التنفيذ الكامل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لالتزام المملكة بالمشاركة الفاعلة في إكسبو بلغراد 2027 المتخصص وبموضوعه، “الرياضة والموسيقى للجميع”، وانطلاقًا من حرصها على تقديم تجربة جناح تفاعلي شاملة تُجسّد رؤيتها للمشاركة، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبهذه المناسبة، قال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية والمفوّض للمملكة في إكسبو بلغراد 2027 المتخصص، المهندس راكان طرابزوني: “يمثّل توقيع العقد اليوم خطوةً محورية تنقل مشاركتنا من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ وتتطلع المملكة إلى تقديم تجربة تُبرز كيف يمكن للّعب -من خلال الرياضة والموسيقى والإبداع الرقمي- أن يصنع الفرص، ويعزّز الروابط الإنسانية، ويُلهم مستقبلًا مشتركًا”.
وترتكز رؤية مشاركة المملكة على إبراز اللعب بوصفه مسارًا لصناعة الفرص، وإظهار أثر الثقافة والرياضة والصناعات الإبداعية في تمكين الإنسان وبناء مجتمعات مزدهرة. وستعمل المملكة بالتنسيق مع الجهة المنظمة والدول المشاركة لتقديم جناح وبرنامج يسهمان في تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والتواصل بين الشعوب طوال فترة إقامة المعرض.
ومن المقرر أن يُقام إكسبو بلغراد 2027 المتخصص في العاصمة الصربية بلغراد، بمشاركة دولية واسعة، واستقبال زوار من مختلف أنحاء العالم.

بدء وصول ضيوف الرحمن إلى المملكة لأداء فريضة الحج
أخبار رئيسية

بدء وصول ضيوف الرحمن إلى المملكة لأداء...

أخبار رئيسية
الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من القاهرة لاستكمال العلاج في المملكة
السعودية

الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من القاهرة لاستكمال...

السعودية
1.5 مليون رحلة شاحنة عبرت شبكة طرق المملكة خلال الربع الأول 2026
السعودية

1.5 مليون رحلة شاحنة عبرت شبكة طرق...

السعودية
السعودية تدعم مبادرة “باكستان الخضراء” لتعزيز مشاريع وأنظمة الري المحوري وتحسين الإنتاج الزراعي
السعودية

السعودية تدعم مبادرة “باكستان الخضراء” لتعزيز مشاريع...

السعودية
مجلس الوزراء: المملكة ستظل واحة للأمن والأمان تمضي بخطى راسخة نحو تعزيز مسيرتها المباركة 
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء: المملكة ستظل واحة للأمن والأمان...

أخبار رئيسية
مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة “طريق مكة” من مطار إسطنبول الدولي بتركيا
السعودية

مغادرة أولى رحلات مستفيدي مبادرة “طريق مكة”...

السعودية
المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى “أرض الصومال”
السعودية

المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون إعلان إسرائيل...

السعودية
المملكة تعزي حكومة وشعب تركيا في ضحايا حادث المدرسة في كهرمان مرعش
السعودية

المملكة تعزي حكومة وشعب تركيا في ضحايا...

السعودية