توقّع عقد المشاركة في إكسبو بلغراد 2027 المتخصص

وقّعت المملكة العربية السعودية، عقد مشاركتها في إكسبو بلغراد 2027 المتخصص، في خطوةٍ تُعد محطةً رئيسية في مسار استعدادات المملكة، وانتقالها إلى مرحلة التنفيذ الكامل.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لالتزام المملكة بالمشاركة الفاعلة في إكسبو بلغراد 2027 المتخصص وبموضوعه، “الرياضة والموسيقى للجميع”، وانطلاقًا من حرصها على تقديم تجربة جناح تفاعلي شاملة تُجسّد رؤيتها للمشاركة، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، قال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية والمفوّض للمملكة في إكسبو بلغراد 2027 المتخصص، المهندس راكان طرابزوني: “يمثّل توقيع العقد اليوم خطوةً محورية تنقل مشاركتنا من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ وتتطلع المملكة إلى تقديم تجربة تُبرز كيف يمكن للّعب -من خلال الرياضة والموسيقى والإبداع الرقمي- أن يصنع الفرص، ويعزّز الروابط الإنسانية، ويُلهم مستقبلًا مشتركًا”.

وترتكز رؤية مشاركة المملكة على إبراز اللعب بوصفه مسارًا لصناعة الفرص، وإظهار أثر الثقافة والرياضة والصناعات الإبداعية في تمكين الإنسان وبناء مجتمعات مزدهرة. وستعمل المملكة بالتنسيق مع الجهة المنظمة والدول المشاركة لتقديم جناح وبرنامج يسهمان في تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والتواصل بين الشعوب طوال فترة إقامة المعرض.

ومن المقرر أن يُقام إكسبو بلغراد 2027 المتخصص في العاصمة الصربية بلغراد، بمشاركة دولية واسعة، واستقبال زوار من مختلف أنحاء العالم.