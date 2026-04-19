Icon

“الحياة الفطرية” يدشن مسار كندة السياحي بمحمية عروق بني معارض Icon العناية بالحرمين تقدم حزمة خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة Icon جامعة جازان تتوّج الفائزين في بطولة الجامعات السعودية لذوي الإعاقة Icon فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التشاوري بشأن غزة في أنطاليا Icon حريق في ماليزيا يدمر 200 منزل ويشرد المئات Icon طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق Icon باكستان: لقاء مرتقب بين وفدي أمريكا وإيران الاثنين Icon مفاجأة من الأمير الوليد بن طلال لجماهير الهلال قبل مباراة ضمك Icon الدراسة عن بعد في عدد محافظات منطقة الرياض.. غدًا Icon الدراسة عن بعد في مدارس وجامعة القصيم.. غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

حريق في ماليزيا يدمر 200 منزل ويشرد المئات

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٤ صباحاً
حريق في ماليزيا يدمر 200 منزل ويشرد المئات
المواطن - فريق التحرير

أدى حريق بقرية في ولاية صباح الماليزية اليوم، إلى تدمير 200 منزل تسبب في تشريد مئات الأشخاص.

وأوضح رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ بمنطقة سانداكان “جيمي لاجونج” أن السُلطات تلقت بلاغًا عن الحريق في المنطقة قرابة الساعة 1:32 صباحًا بالتوقيت المحلي، وتسببت الرياح القوية وقرب المنازل من بعضها البعض في انتشار الحريق بسرعة.

وأشارت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما) إلى أن الحريق اندلع في إحدى القرى المقامة على مجرى مائي، وأن ‌نحو 445 شخصًا نزحوا حتى الآن.

وذكر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن الحكومة الاتحادية تنسق مع سُلطات ولاية صباح ‌لتقديم المساعدة الأساسية وإعادة التوطين المؤقت للمتضررين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

