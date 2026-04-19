حريق في ماليزيا يدمر 200 منزل ويشرد المئات

أدى حريق بقرية في ولاية صباح الماليزية اليوم، إلى تدمير 200 منزل تسبب في تشريد مئات الأشخاص.

وأوضح رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ بمنطقة سانداكان “جيمي لاجونج” أن السُلطات تلقت بلاغًا عن الحريق في المنطقة قرابة الساعة 1:32 صباحًا بالتوقيت المحلي، وتسببت الرياح القوية وقرب المنازل من بعضها البعض في انتشار الحريق بسرعة.

وأشارت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما) إلى أن الحريق اندلع في إحدى القرى المقامة على مجرى مائي، وأن ‌نحو 445 شخصًا نزحوا حتى الآن.

وذكر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن الحكومة الاتحادية تنسق مع سُلطات ولاية صباح ‌لتقديم المساعدة الأساسية وإعادة التوطين المؤقت للمتضررين.