حملة لضبط تداول الأدوية في محال بيع مستحضرات العناية المخفضة

ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة بشركة طيران أديل المركز الإعلامي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوفر بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية
في إطار دورها الرقابي، أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، حملة رقابية لضبط تداول الأدوية في محال بيع مستحضرات العناية المخفضة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتنظيم سوق الدواء، وحماية سلامة المستفيدين.
وتهدف الحملة إلى تعزيز ضبط سوق الدواء، من خلال التركيز على منع بيع وتداول الأدوية في المنشآت غير المرخّصة، وذلك وفقًا للمادة (16) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الرقابة للحد من الترويج والبيع الدوائي غير النظامي، بما يسهم في تداول الأدوية عبر القنوات النظامية، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح التنظيمية، بما يسهم في حماية المواطن والمقيم من مخاطر الأدوية مجهولة المصدر، وتعزيز التكامل الرقابي بين الجهات.
وتأتي الحملة ضمن نهج تكاملي يعزّز الرقابة والتكامل والتنسيق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ويرفع مستوى الامتثال للأنظمة الصحية المعتمدة، لضمان سلامة تداول الأدوية وحماية المستفيدين.