Icon

ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة Icon 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon المركز الإعلامي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوفر بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين Icon تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن Icon السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات Icon استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية Icon اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
حملة لضبط تداول الأدوية في محال بيع مستحضرات العناية المخفضة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

في إطار دورها الرقابي، أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، حملة رقابية لضبط تداول الأدوية في محال بيع مستحضرات العناية المخفضة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتنظيم سوق الدواء، وحماية سلامة المستفيدين.

وتهدف الحملة إلى تعزيز ضبط سوق الدواء، من خلال التركيز على منع بيع وتداول الأدوية في المنشآت غير المرخّصة، وذلك وفقًا للمادة (16) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الرقابة للحد من الترويج والبيع الدوائي غير النظامي، بما يسهم في تداول الأدوية عبر القنوات النظامية، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح التنظيمية، بما يسهم في حماية المواطن والمقيم من مخاطر الأدوية مجهولة المصدر، وتعزيز التكامل الرقابي بين الجهات.

وتأتي الحملة ضمن نهج تكاملي يعزّز الرقابة والتكامل والتنسيق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ويرفع مستوى الامتثال للأنظمة الصحية المعتمدة، لضمان سلامة تداول الأدوية وحماية المستفيدين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد