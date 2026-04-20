حملة لضبط تداول الأدوية في محال بيع مستحضرات العناية المخفضة

في إطار دورها الرقابي، أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، حملة رقابية لضبط تداول الأدوية في محال بيع مستحضرات العناية المخفضة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتنظيم سوق الدواء، وحماية سلامة المستفيدين.

وتهدف الحملة إلى تعزيز ضبط سوق الدواء، من خلال التركيز على منع بيع وتداول الأدوية في المنشآت غير المرخّصة، وذلك وفقًا للمادة (16) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الرقابة للحد من الترويج والبيع الدوائي غير النظامي، بما يسهم في تداول الأدوية عبر القنوات النظامية، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح التنظيمية، بما يسهم في حماية المواطن والمقيم من مخاطر الأدوية مجهولة المصدر، وتعزيز التكامل الرقابي بين الجهات.

وتأتي الحملة ضمن نهج تكاملي يعزّز الرقابة والتكامل والتنسيق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ويرفع مستوى الامتثال للأنظمة الصحية المعتمدة، لضمان سلامة تداول الأدوية وحماية المستفيدين.