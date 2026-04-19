دوري أبطال آسيا.. مدربا الأهلي وفيسيل كوبي يؤكدان الجاهزية لنصف النهائي

أكد المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله جاهزية فريقه لمواجهة فيسيل كوبي الياباني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، المقررة يوم غد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، حيث أوضح يايسله أن المواجهة أمام فريق مميز، مشيرًا إلى أن الفريق واجه بعض التحديات خلال الفترة الماضية، ومنها الإصابات، مؤكدًا أن كل موسم يحمل صعوباته، وأنهم يعملون لتجاوزها والوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة.

وأفاد أن الأهلي يمتلك عناصر قوية على المستويين الدفاعي والهجومي، مبينًا أن الفريق سيعمل على تقديم أداء متوازن، مع التركيز على مواجهة قوة الفريق المنافس، خاصة في الكرات العرضية، إلى جانب استثمار نقاط القوة لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف أن بلوغ الدور نصف النهائي يمثل مرحلة مهمة للفريق، مؤكدًا أنهم سيبذلون أقصى جهد ممكن، وأن اللاعبين سيقدمون أفضل مستوياتهم من أجل تحقيق الانتصار.

من جانبه، أكد لاعب الأهلي إيفان توني أهمية المباراة، مشيرًا إلى أن دوره مع الفريق مهم في هذه المرحلة، وأن العمل الجماعي والتماسك بين اللاعبين يمثلان عنصرًا أساسيًا في هذا المستوى من المنافسة.

وأوضح توني أن الفريق يركز على تحسين تنفيذ ركلات الجزاء، مؤكدًا جاهزيته لتقديم مستوى أفضل، إلى جانب فخره بتمثيل الكرة السعودية في البطولة، مع السعي لمواصلة التقدم.

وبيّن أن الوجود في الدور نصف النهائي يمثل دافعًا إضافيًا، مبديًا ثقته بقدرة الفريق على تحقيق النتيجة المطلوبة من خلال بذل أقصى الجهود داخل الملعب.

في المقابل، أكد المدير الفني لفريق فيسيل كوبي الياباني مايكل سكيبه جاهزية فريقه للمواجهة، مشيرًا إلى أن لديهم الحافز لتقديم أفضل أداء ممكن، إلى جانب خبرتهم في التعامل مع اللعب تحت الضغط وأمام الجماهير.

وأوضح أن فريقه معتاد على خوض المباريات في أجواء جماهيرية كبيرة، مؤكدًا حماس اللاعبين لخوض اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، مبينًا أن مثل هذه المواجهات تمثل فرصة لإظهار قدراتهم الفنية.

وأشار إلى ثقته بقدرة فريقه على التعامل مع مختلف مجريات المباراة، بما في ذلك ركلات الترجيح في حال الوصول إليها، مؤكدًا جاهزية اللاعبين من الناحية الذهنية والفنية.

من جانبه، أوضح لاعب فيسيل كوبي جوتوكو ساكاي أن فريقه استعد بشكل جيد للمواجهة، مع احترامه لفريق الأهلي، مؤكدًا أهمية اللعب الجماعي والتركيز العالي خلال اللقاء.

وأفاد أن الفريق يتمتع بالتماسك بين لاعبيه، مع السعي لتقديم أداء يعكس إمكاناتهم، إلى جانب الثقة بقدرتهم على المنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية.