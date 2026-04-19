Icon

طيران ناس يعلن انضمام الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات السعودية Icon الموارد البشرية: بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص Icon الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من حقوقنا النووية Icon تعليم مكة المكرمة يحقق نتائج متميزة في مسابقة القرآن الكريم الوزارية Icon إطلاق نار مأساوي في تركيا.. طالب يحضر سلاحًا في حقيبته ويقتل معلمًا و3 طلاب Icon حلول “سابك” المبتكرة تحصد الجوائز العالمية وتلبي احتياج مختلف القطاعات Icon #يهمك_تعرف | التأمينات توضح خطوات التسجيل بأثر رجعي Icon تنبيه من هطول أمطار غزيرة على القصيم Icon دراسة علمية حول الوعي بمرض الكلى المزمن لدى مرضى السكري بجامعة الحدود الشمالية Icon البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
بين العراق وتركيا

رئيس وكالة الطاقة الدولية يقترح إنشاء خط أنابيب جديد لتجاوز مضيق هرمز

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:١٠ مساءً
رئيس وكالة الطاقة الدولية يقترح إنشاء خط أنابيب جديد لتجاوز مضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اقترح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الأحد، إنشاء خط أنابيب نفط جديد يربط حقول النفط في البصرة بالعراق بمحطة جيهان النفطية التركية على البحر المتوسط، بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، بحسب ما نقلته صحيفة “حرييت” التركية.

إنشاء خط أنابيب جديد

وقال بيرول، في مقابلة مع صحيفة “حرييت” اليوم الأحد، “أعتقد أن خط أنابيب البصرة-جيهان سيكون مشروعا جذابا للغاية وهاما جدا لكل من العراق وتركيا، وكذلك لأمن الإمدادات في المنطقة، خاصة من وجهة نظر أوروبا”، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بيرول، “أعتقد أيضا أنه يمكن التغلب على مشكلة التمويل. الآن هو الوقت المناسب تماما”.

وتابع بيرول: “لقد انكسرت المزهرية مرة، ومن الصعب جدا إصلاحها”، في إشارة إلى مضيق هرمز.

وأوضح بيرول، أن “خط أنابيب النفط الجديد يعد ضرورة للعراق وفرصة لتركيا، كما أنه يمثل فرصة كبيرة لأوروبا فيما يتعلق بأمن الإمدادات. وأعتقد أنه ينبغي اعتبار هذا المشروع مشروعا استراتيجيا”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

