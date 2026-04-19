رئيس وكالة الطاقة الدولية يقترح إنشاء خط أنابيب جديد لتجاوز مضيق هرمز

طيران ناس يعلن انضمام الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات السعودية الموارد البشرية: بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من حقوقنا النووية تعليم مكة المكرمة يحقق نتائج متميزة في مسابقة القرآن الكريم الوزارية إطلاق نار مأساوي في تركيا.. طالب يحضر سلاحًا في حقيبته ويقتل معلمًا و3 طلاب حلول “سابك” المبتكرة تحصد الجوائز العالمية وتلبي احتياج مختلف القطاعات #يهمك_تعرف | التأمينات توضح خطوات التسجيل بأثر رجعي تنبيه من هطول أمطار غزيرة على القصيم دراسة علمية حول الوعي بمرض الكلى المزمن لدى مرضى السكري بجامعة الحدود الشمالية البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة
اقترح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الأحد، إنشاء خط أنابيب نفط جديد يربط حقول النفط في البصرة بالعراق بمحطة جيهان النفطية التركية على البحر المتوسط، بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، بحسب ما نقلته صحيفة “حرييت” التركية.
وقال بيرول، في مقابلة مع صحيفة “حرييت” اليوم الأحد، “أعتقد أن خط أنابيب البصرة-جيهان سيكون مشروعا جذابا للغاية وهاما جدا لكل من العراق وتركيا، وكذلك لأمن الإمدادات في المنطقة، خاصة من وجهة نظر أوروبا”، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف بيرول، “أعتقد أيضا أنه يمكن التغلب على مشكلة التمويل. الآن هو الوقت المناسب تماما”.
وتابع بيرول: “لقد انكسرت المزهرية مرة، ومن الصعب جدا إصلاحها”، في إشارة إلى مضيق هرمز.
وأوضح بيرول، أن “خط أنابيب النفط الجديد يعد ضرورة للعراق وفرصة لتركيا، كما أنه يمثل فرصة كبيرة لأوروبا فيما يتعلق بأمن الإمدادات. وأعتقد أنه ينبغي اعتبار هذا المشروع مشروعا استراتيجيا”.