Icon

برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر Icon تباين أسعار النفط وسط غموض الإمدادات Icon رسالة تحذير من آبل لغروك Icon طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة اليوم Icon إطلاق خدمة حاج بلا حقيبة لنقل أمتعة الحجاج من بلدانهم Icon أمطار ورياح على منطقة جازان حتى الثامنة مساء  Icon التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% خلال مارس Icon أمانة جازان تطرح 14 فرصة استثمارية في الدائر Icon جوجل تطلق تطبيقها الجديد لنظام ويندوز Icon تراجع أسعار الذهب اليوم  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا

رسالة تحذير من آبل لغروك

الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عاد تطبيق Grok التابع لشركة xAI إلى دائرة الجدل مجددًا، على خلفية اتهامات متزايدة بتوليد صور مزيفة ذات طابع جنسي باستخدام تقنيات التزييف العميق، ما أثار مخاوف متجددة بشأن إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وانتهاك الخصوصية.

وكشفت مصادر مطلعة أن شركة Apple لوّحت بإزالة التطبيق من متجر App Store، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا تجاه المخالفات المرتبطة بالمحتوى المولد. وأوضحت الشركة، في رسالة موجهة إلى أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، أنها كانت قد وجهت تحذيرًا رسميًا في يناير الماضي، بعد إخفاق الشركة المطورة في اتخاذ إجراءات كافية لمنع إنتاج صور عارية أو ذات طابع جنسي لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم.

قد يهمّك أيضاً
أبل تُصدر تحديثًا رئيسيًا جديدًا لأنظمة التشغيل iOS 26.1 وiPadOS 26.1 وmacOS 26.1

أبل تُصدر تحديثًا رئيسيًا جديدًا لأنظمة التشغيل iOS 26.1 وiPadOS 26.1 وmacOS...

آبل تعتزم إطلاق روبوت شخصي ذكي بحلول عام 2027

آبل تعتزم إطلاق روبوت شخصي ذكي بحلول عام 2027

وفي السياق ذاته، أظهر تحقيق أجرته شبكة NBC News انتشار عشرات الصور ومقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعود لأشخاص حقيقيين، تم تداولها علنًا عبر منصة X خلال الفترة الأخيرة. وتضمن المحتوى صورًا معدلة، استُخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتغيير مظهر وملابس الأشخاص، وغالبًا ما استهدفت شخصيات عامة ومشاهير، ما زاد من حدة الجدل حول حدود استخدام هذه التقنيات.

وأشار التحقيق إلى أن التطبيق لا يزال قادرًا على إنتاج محتوى مزيف ذي طابع جنسي دون موافقة الأفراد، رغم تعهد الشركة المطورة في وقت سابق بالحد من هذه الممارسات، عقب موجة من الانتقادات العامة واهتمام الجهات التنظيمية.

ورغم تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الصور المزيفة المنشورة منذ يناير، إلا أن استمرار ظهور هذا النوع من المحتوى يعكس تحديات متزايدة تواجه شركات التقنية في ضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي، ويعيد طرح تساؤلات حول فعالية الضوابط الحالية، وحدود المسؤولية القانونية والأخلاقية في هذا المجال سريع التطور.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد