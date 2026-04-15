رسالة تحذير من آبل لغروك

عاد تطبيق Grok التابع لشركة xAI إلى دائرة الجدل مجددًا، على خلفية اتهامات متزايدة بتوليد صور مزيفة ذات طابع جنسي باستخدام تقنيات التزييف العميق، ما أثار مخاوف متجددة بشأن إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وانتهاك الخصوصية.

وكشفت مصادر مطلعة أن شركة Apple لوّحت بإزالة التطبيق من متجر App Store، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا تجاه المخالفات المرتبطة بالمحتوى المولد. وأوضحت الشركة، في رسالة موجهة إلى أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، أنها كانت قد وجهت تحذيرًا رسميًا في يناير الماضي، بعد إخفاق الشركة المطورة في اتخاذ إجراءات كافية لمنع إنتاج صور عارية أو ذات طابع جنسي لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم.

وفي السياق ذاته، أظهر تحقيق أجرته شبكة NBC News انتشار عشرات الصور ومقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعود لأشخاص حقيقيين، تم تداولها علنًا عبر منصة X خلال الفترة الأخيرة. وتضمن المحتوى صورًا معدلة، استُخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتغيير مظهر وملابس الأشخاص، وغالبًا ما استهدفت شخصيات عامة ومشاهير، ما زاد من حدة الجدل حول حدود استخدام هذه التقنيات.

وأشار التحقيق إلى أن التطبيق لا يزال قادرًا على إنتاج محتوى مزيف ذي طابع جنسي دون موافقة الأفراد، رغم تعهد الشركة المطورة في وقت سابق بالحد من هذه الممارسات، عقب موجة من الانتقادات العامة واهتمام الجهات التنظيمية.

ورغم تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الصور المزيفة المنشورة منذ يناير، إلا أن استمرار ظهور هذا النوع من المحتوى يعكس تحديات متزايدة تواجه شركات التقنية في ضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي، ويعيد طرح تساؤلات حول فعالية الضوابط الحالية، وحدود المسؤولية القانونية والأخلاقية في هذا المجال سريع التطور.