رصد اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط 2 في سماء الشمالية

رُصد في سماء منطقة الحدود الشمالية مساء أمس، اقتران القمر بنجم قلب العقرب، في مشهدٍ فلكي لافت جذب أنظار المهتمين برصد الظواهر السماوية.
واستمر المشهد الفلكي فجر اليوم الثلاثاء باقتران القمر مع نجم النياط 2 (τ Sco)، أحد نجوم كوكبة العقرب، حيث ظهر القمر قريبًا منه في لوحة سماوية بديعة، يمكن مشاهدتها بالعين المجردة في الأجواء الصافية بعيدًا عن التلوث الضوئي.
ويُعد هذا النوع من الاقترانات من الظواهر الفلكية الدورية التي تعكس الحركة الظاهرية للأجرام السماوية، وتُسهم في تعزيز الاهتمام بعلم الفلك ورصد السماء، خاصة في المناطق التي تتميز بصفاء أجوائها مثل منطقة الحدود الشمالية.