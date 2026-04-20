رعب في أوروبا.. سم فئران في طعام للأطفال

وسط حالة من القلق والرعب بين العديد من الأهالي، واصلت الشرطة في كل من النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عمليات البحث عن شخص يُشتبه في قيامه بعملية ابتزاز، حيث يعتقد أنه قام بدس سم الفئران في أغذية أطفال تصنعها شركة “هيب”.

وقال متحدث باسم الشرطة النمساوية هيلمت ماربان إن هناك مؤشرات تدل على احتمال وجود عبوة ثانية من برطمان طعام هيب (جزر وبطاطس) قد طُرح للبيع في ولاية بورجنلاند.

سحب عينات من الأسواق

وكانت أوضحت في وقت سابق اليوم أنه جار البحث عن برطمان آخر لطعام الأطفال من إنتاج شركة هيب، ربما يكون ملوثا بسم الفئران.

وكان قد تم اكتشاف أول برطمان ملوث بسم الفئران أول أمس السبت. فيما أعلنت السلطات النمساوية حينها أن الشركة تتعرض للابتزاز، وفق ما نقلت وكالة “د.ب.أ”

يذكر أن شركة هيب، المملوكة عائليا، كانت قد سحبت جميع منتجاتها من أسواق سبار في النمسا في وقت متأخر من يوم الجمعة، محذرة من أن تناول محتوى برطمانا واحدا قد يشكل خطرا حقيقيا على الحياة.

في حين قام أحد الزبائن بتسليم برطمان مشبوه آخر في ولاية بورجنلاند، لم يتم استهلاكه بعد، لتظهر الفحوصات لاحقا احتواءه على سم الفئران.