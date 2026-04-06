روسيا والصين يبحثان خفض التصعيد في الشرق الأوسط

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتصالًا هاتفيًا أمس, مع نظيره الصيني وانغ يي، تركز حول سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في المحافل الدولية، وبحث القضايا الراهنة.
واستعرض الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء المواجهات العسكرية بشكل عاجل، والشروع في حوار سياسي ودبلوماسي شامل لضمان استقرار المنطقة.
وأكد الوزير الصيني استعداد بكين الكامل لمواصلة التنسيق مع موسكو داخل مجلس الأمن الدولي، وتوحيد الجهود بشأن القضايا الحيوية، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وتعزيز الأمن العالمي.