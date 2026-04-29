سابك تحقق أرباحًا بقيمة بلغت 4.15 مليارات ريال خلال الربع الأول من 2026

أعلنت (سابك) اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2026م، حيث سجلت أرباحًا بلغت (4.15) مليارات ريال سعودي [1.11 مليار دولار أمريكي] قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (معدّلة)، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالربع الرابع من 2025م.

وبلغت الإيرادات خلال الربع الأول من 2026م، (26.15) مليار ريال [6.79 مليار دولار أمريكي]، بانخفاض قدره 6% على أساس ربع سنوي، وبلغت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ما قيمته (4.15) مليارات ريال سعودي [1.11 مليار دولار أمريكي]، بارتفاع قدره 25% على أساس ربع سنوي.

وبلغ الدخل من العمليات المعدل ما قيمته (1.45) مليار ريال سعودي [0.39 مليار دولار أمريكي]، بارتفاع قدره (1.01) مليار ريال سعودي [0.27 مليار دولار أمريكي] على أساس ربع سنوي، وبلغ صافي الدخل المعدل (816) مليون ريال سعودي [218 مليون دولار أمريكي]، بارتفاع قدره (2.21) مليار ريال سعودي [0.59 مليار دولار أمريكي] على أساس ربع سنوي، وبلغت ربحية السهم المعدلة ما قيمته (0.27) ريال سعودي [0.07 دولار أمريكي]، بارتفاع قدره (0.74) [0.2 دولار أمريكي] على أساس ربع سنوي، وبلغ صافي الدين ما قيمته (2.77) مليار ريال سعودي [0.74 مليار دولار أمريكي] كما في 31 مارس 2026م، مقارنة بصافي النقد البالغ (3.61) مليار ريال سعودي [0.96 مليار دولار أمريكي] كما في 31 ديسمبر 2025م.

وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة “سابك”، والعضو التنفيذي لمجلس الإدارة الدكتور فيصل بن محمد الفقير، قائلًا “في الربع الأول من العام 2026م، واصلنا تحقيق تقدم ملموس وفق رؤيتنا الإستراتيجية الرامية إلى تحسين محفظتنا الاستثمارية، وتعزيز التحول المؤسسي، والنمو المنهجي المدروس، مستندين في ذلك إلى التزام راسخ بالتميز التشغيلي، ومراعاة الأولويات القصوى لتعزيز ممارسات البيئة والصحة والسلامة والأمن”.

وأضاف: “استمرارًا لالتزامنا القوي بالسلامة، فقد قدّمنا أداءً مميزًا خلال هذا الربع بتحقيق إجمالي معدل الحوادث المسجلة بلغ (0.08)، لنحافظ بذلك على تحقيق أفضل المعدلات في هذا الإطار”.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سابك، مواصلة المضي قدمًا في تنفيذ الصفقتين اللتين أُعلن عنهما في مطلع هذا الربع، المتعلقتين بالخروج من أعمال البتروكيماويات في أوروبا، وأعمال اللدائن الحرارية الهندسية في الأمريكيتين وأوروبا، مبينًا أن هذه الخطوات تأتي اتساقًا مع الإستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة تخصيص رأس المال، وتعزيز المرونة المالية للشركة، وترسيخ مكانتها للنمو في الأسواق ذات الربحية العالية.

وأشار في الوقت ذاته، إلى مواصلة مسيرة التحول التي تنتهجها (سابك) لتحقيق تحسينات ملموسة في الأداء، بما يسهم في تعظيم القيمة للمساهمين في الشركة، كاشفًا عن نجاح الشركة في تحقيق (220) مليون دولار أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء على أساس متكرر خلال الربع الأول من العام 2026م، وهو ما يتوافق مع معدلات التحسين المخطط لها، مفيدًا أن هذه النتائج تعكس التزامنا بالمسار الصحيح لتحقيق الهدف السنوي التراكمي للعام 2030م البالغ 3 مليارات دولار؛ حيث يتوزع هذا المستهدف بين (1.40) مليار دولار من خلال التميز في خفض التكاليف، و(1.60) مليار دولار من خلال التميز في تحقيق القيمة المضافة.

وعلى صعيد النمو المنهجي، قال الرئيس التنفيذي لـ(سابك)، “نحرز تقدمًا مطردًا في تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق نهج منضبط؛ حيث يستمر العمل في مشروع “سابك فوجيان” بالصين كما هو مخطط له، بنسبة إنجاز قاربت 98%، وأن موافقة وزارة الطاقة على تخصيص اللقيم تفتح آفاقًا لتوسعة طاقاتنا الإنتاجية السنوية من اليوريا من قرابة (4.8) ملايين طن إلى (7.4) ملايين طن، أي بزيادة قدرها 54%، ويعزز هذا الإنجاز المحوري مكانة شركة (سابك للمغذيات الزراعية) بوصفها ركيزة وطنية وقوة عالمية رائدة في سوق الأسمدة النيتروجينية”.

وبيّن الدكتور فيصل الفقير في ختام تصريحه، أنه تم توقيع اتفاقية إستراتيجية مع المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة (بيريلي)، من أجل تصنيع (3.5) ملايين إطار سنويًا داخل المملكة، وتأتي هذه الاتفاقية دعمًا لأهداف التوطين الخاصة بمبادرتنا “نُسانِد”، كما تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية على المدى الطويل في المملكة.