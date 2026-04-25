سعرها 340 ألف دولار.. سيدة تسحق لامبورغيني باهظة الثمن

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
سعرها 340 ألف دولار.. سيدة تسحق لامبورغيني باهظة الثمن
المواطن - فريق التحرير

في حادثة غير متوقعة، سحقت سيدة تقود شاحنة تزن ثلاثة أطنان، سيارة لامبورغيني قيمتها 250 ألف جنيه إسترليني (حوالي 340 ألف دولار) في موقف سيارات بفلوريدا.

فبينما كان رجل الأعمال الكوبي الأصل رامون فيرير يحاول ركن سيارته الرياضية المنخفضة، داهمته الشاحنة التي تقودها السيدة بدخول سريع إلى الموقف، بحسب صحيفة “ذا تلغراف”.

ليتبين أن الفارق الصارخ في الارتفاع بين المركبتين خلق “نقطة عمياء” قاتلة للسائقة، فلم تشاهد اللامبورغيني في طريقها، لتصعد العجلات الضخمة فوق مقدمة السيارة الفارهة، محولة إياها إلى كومة من المعدن المحطم.

ووثقت لقطات متداولة، لحظة خروج السائقة من الشاحنة وهي في حالة ذهول تام، واضعة يديها على رأسها غير مستوعبة حجم الكارثة التي تسببت بها.

ولحسن الحظ، نجا الجميع من الحادثة بأعجوبة دون أي إصابات بشرية، ليقتصر الضرر على معدن السيارة الفارهة التي تم سحق مقدمتها.

وبعد نجاته من الحادث سالماً، قام فيرير بنشر عدة صور للحادث على صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي معلقاً “لقد ولدت من جديد”.

