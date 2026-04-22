شاهد.. البحرية الباكستانية تختبر صاروخاً مجنحاً مضاد للسفن يُطلق من الجو

نشرت البحرية الباكستانية، مقطع فيديو لإطلاق صاروخ مجنح جديد مضاد للسفن يمكن إطلاقه من الجو، في إطار اختبار ناجح لقدراتها القتالية.

البحرية الباكستانية تختبر صاروخاً مجنحاً

وأعلنت البحرية الباكستانية في منشور على موقع “إكس” أن صاروخ “تيمور” المجنح تم تطويره محليا وخضع لتجارب إطلاق حية أظهرت دقة في إصابة الأهداف وجاهزية تشغيلية على مدى بعيد، ما يعكس تطور قدرات الضربات الدقيقة لديها، بحسب وكالة سبوتنيك.

Pakistan Navy successfully conducted live weapon firing of Taimoor Air Launched Cruise Missile, an indigenously developed anti ship weapon system, demonstrating precision strike capability and operational readiness at extended ranges. 1/2 pic.twitter.com/AzN9NR36wU — DGPR (Navy) (@dgprPaknavy) April 21, 2026

وأضافت أن الاختبار أكد قدرة القوات على رصد وتتبع واستهداف التهديدات البحرية المعادية وتحييدها، بما يعزز قدراتها الهجومية متعددة الأبعاد.

وفي مارس الماضي، زعمت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، أن القدرات الصاروخية الباكستانية تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة”.

وردت باكستان برفض تلك المزاعم مؤكدة أن قدراتها الاستراتيجية دفاعية بحتة وتهدف إلى حماية سيادتها الوطنية والحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب آسيا.