أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة الـ17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن علقت مركبته بالرمال في صحراء الربع الخالي جازان تتصدر مناطق المملكة في معدلات القراءة لعام 2025 ضبط مواطن لنقله مقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج النصر يسحق الأهلي القطري بخماسية ويتأهل لنهائي كأس أسيا للنخبة 2 محافظ الأحساء يقلّد أول قائدة كشفية بالمنطقة الشرقية الشارة الخشبية شاهد.. البحرية الباكستانية تختبر صاروخاً مجنحاً مضاد للسفن يُطلق من الجو فيصل بن فرحان يستعرض مجالات التعاون مع نظيره الهولندي وزارة الداخلية تحقق المركز الأول في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة لقطات لهطول أمطار الخير على الرياض
نشرت البحرية الباكستانية، مقطع فيديو لإطلاق صاروخ مجنح جديد مضاد للسفن يمكن إطلاقه من الجو، في إطار اختبار ناجح لقدراتها القتالية.
وأعلنت البحرية الباكستانية في منشور على موقع “إكس” أن صاروخ “تيمور” المجنح تم تطويره محليا وخضع لتجارب إطلاق حية أظهرت دقة في إصابة الأهداف وجاهزية تشغيلية على مدى بعيد، ما يعكس تطور قدرات الضربات الدقيقة لديها، بحسب وكالة سبوتنيك.
Pakistan Navy successfully conducted live weapon firing of Taimoor Air Launched Cruise Missile, an indigenously developed anti ship weapon system, demonstrating precision strike capability and operational readiness at extended ranges. 1/2 pic.twitter.com/AzN9NR36wU
— DGPR (Navy) (@dgprPaknavy) April 21, 2026
وأضافت أن الاختبار أكد قدرة القوات على رصد وتتبع واستهداف التهديدات البحرية المعادية وتحييدها، بما يعزز قدراتها الهجومية متعددة الأبعاد.
وفي مارس الماضي، زعمت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، أن القدرات الصاروخية الباكستانية تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة”.
وردت باكستان برفض تلك المزاعم مؤكدة أن قدراتها الاستراتيجية دفاعية بحتة وتهدف إلى حماية سيادتها الوطنية والحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب آسيا.