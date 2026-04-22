الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٨ مساءً
شاهد.. البحرية الباكستانية تختبر صاروخاً مجنحاً مضاد للسفن يُطلق من الجو
المواطن - فريق التحرير

نشرت البحرية الباكستانية، مقطع فيديو لإطلاق صاروخ مجنح جديد مضاد للسفن يمكن إطلاقه من الجو، في إطار اختبار ناجح لقدراتها القتالية.

وأعلنت البحرية الباكستانية في منشور على موقع “إكس” أن صاروخ “تيمور” المجنح تم تطويره محليا وخضع لتجارب إطلاق حية أظهرت دقة في إصابة الأهداف وجاهزية تشغيلية على مدى بعيد، ما يعكس تطور قدرات الضربات الدقيقة لديها، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضافت أن الاختبار أكد قدرة القوات على رصد وتتبع واستهداف التهديدات البحرية المعادية وتحييدها، بما يعزز قدراتها الهجومية متعددة الأبعاد.

وفي مارس الماضي، زعمت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، أن القدرات الصاروخية الباكستانية تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة”.

وردت باكستان برفض تلك المزاعم مؤكدة أن قدراتها الاستراتيجية دفاعية بحتة وتهدف إلى حماية سيادتها الوطنية والحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب آسيا.

