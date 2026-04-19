Icon

من القرن الـ13 الهجري.. مصحف ثماني الأضلاع يلفت الأنظار بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة Icon محمية توارن البرية بحائل.. تنوع طبيعي وإرث تاريخي يعززان سياحة المنطقة Icon شاهد.. فضيحة تطيح بسياسية هولندية Icon وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل مثيرة عن إدارة ترامب لحرب إيران Icon دوري أبطال آسيا.. مدربا الأهلي وفيسيل كوبي يؤكدان الجاهزية لنصف النهائي Icon رئيس وكالة الطاقة الدولية يقترح إنشاء خط أنابيب جديد لتجاوز مضيق هرمز Icon طيران ناس يعلن انضمام الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات السعودية Icon الموارد البشرية: بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص Icon الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من حقوقنا النووية Icon تعليم مكة المكرمة يحقق نتائج متميزة في مسابقة القرآن الكريم الوزارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

منوعات
الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٢ مساءً
شاهد.. فضيحة تطيح بسياسية هولندية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قررت الجهات المسؤولة في هولندا، استبعاد السياسية الهولندية باتريشيا رايشمان، البالغة من العمر 60 عاماً، من حزبها “Leefbaar Rotterdam” بسبب تعديل صور حملتها الانتخابية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مبالغ فيه.

صور دعائية مُعدلة

وكانت رايشمان قد وزعت صوراً دعائية تظهرها في العشرينيات من عمرها، ما جعل التعرف عليها صعباً.

وبعد انتشار الصور، استجوبت الصحافة والإعلام الهولندي، بما في ذلك صحيفة “ألخمين داغبلاد”، السياسية حول مسألة التلاعب هذه.

حالة مثيرة للجدل

إلا أن رايشمان وفي دفاع مثير للجدل، أنكرت التلاعب، مدعية أن الصورة تعكس حقيقتها، وأن مظهرها الحالي الأكبر سناً يعود لتناول أدوية، وأنها ستعود لمظهرها الشاب بعد انتهاء العلاج، لكن الحزب استبعدها، معتبراً أن تصرفها تجاوز حدود المصداقية السياسية.

وأصدر حزب روتردام المحلي بياناً قال فيه: “من الواضح أن الصورة خضعت لتعديل مكثف بالذكاء الاصطناعي ولا تعكس الواقع.. يؤسفنا ما حدث.. طلبنا من المرشحة التنازل عن المقعد وإعادته للحزب، لكن الطلب لم يُستجب له. لذلك، كمجلس إدارة، نشعر بأننا مضطرون للنأي بأنفسنا عن هذه المرشحة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

