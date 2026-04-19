شاهد.. فضيحة تطيح بسياسية هولندية

قررت الجهات المسؤولة في هولندا، استبعاد السياسية الهولندية باتريشيا رايشمان، البالغة من العمر 60 عاماً، من حزبها “Leefbaar Rotterdam” بسبب تعديل صور حملتها الانتخابية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مبالغ فيه.
وكانت رايشمان قد وزعت صوراً دعائية تظهرها في العشرينيات من عمرها، ما جعل التعرف عليها صعباً.
وبعد انتشار الصور، استجوبت الصحافة والإعلام الهولندي، بما في ذلك صحيفة “ألخمين داغبلاد”، السياسية حول مسألة التلاعب هذه.
إلا أن رايشمان وفي دفاع مثير للجدل، أنكرت التلاعب، مدعية أن الصورة تعكس حقيقتها، وأن مظهرها الحالي الأكبر سناً يعود لتناول أدوية، وأنها ستعود لمظهرها الشاب بعد انتهاء العلاج، لكن الحزب استبعدها، معتبراً أن تصرفها تجاوز حدود المصداقية السياسية.
فضيحة تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي تطيح بمسيرة سياسية هولندية بعد كشف محاولتها الظهور بمظهر أكثر شبابًا وخداع الجمهور
— برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) April 19, 2026
وأصدر حزب روتردام المحلي بياناً قال فيه: “من الواضح أن الصورة خضعت لتعديل مكثف بالذكاء الاصطناعي ولا تعكس الواقع.. يؤسفنا ما حدث.. طلبنا من المرشحة التنازل عن المقعد وإعادته للحزب، لكن الطلب لم يُستجب له. لذلك، كمجلس إدارة، نشعر بأننا مضطرون للنأي بأنفسنا عن هذه المرشحة”.