ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز

المواطن - فريق التحرير

‏‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (20) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن مخالف لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز

ضبط مواطن مخالف لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز

ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز

ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز

إقرأ المزيد

ضبط مواطن مخالف لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز
السعودية

ضبط مواطن مخالف لدخوله بمركبته في الفياض...

السعودية