طرح 5 فرص استثمارية لتعزيز الأنشطة الزراعية والبيئية في الرياض ومكة المكرمة

الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٣ مساءً
طرح 5 فرص استثمارية لتعزيز الأنشطة الزراعية والبيئية في الرياض ومكة المكرمة
المواطن - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح 5 فرص استثمارية عبر منصة “فرص”، في منطقتي الرياض ومكة المكرمة؛ لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والإسهام في دعم الأنشطة الزراعية، والحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، تعزيزًا للأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن الإعلان تضمن 3 فرص استثمارية في منطقة مكة المكرمة، شملت إنشاء مشتل زراعي في محافظة الطائف، على مساحة إجمالية تبلغ 6,698 مترًا مربعًا، بهدف زراعة الخضروات والمحاصيل الزراعية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم لهذه الفرصة هو الثاني من يونيو 2026م، إضافة إلى طرح فرصتين في قطاع المتنزهات الوطنية بمحافظة الطائف، الأولى جزء رقم 6 في متنزه سيسد الوطني على مساحة إجمالية تبلغ 200 ألف متر مربع، والثانية جزء رقم 7 في المتنزه ذاته، على مساحة إجمالية تبلغ مليوني متر مربع، وذلك بهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، ودعم الأنشطة البيئية والسياحية والترفيهية في المنطقة، مبينة أن آخر موعد للتقديم للفرصتين، هو الثالث من يونيو 2026م.
وأشارت الوزارة إلى طرح فرصتين استثماريتين في محافظة الزلفي بمنطقة الرياض؛ لدعم قطاع الثروة الحيوانية، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، شملتا تربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء قطعة رقم (4) على مساحة إجمالية تبلغ 50 ألف متر مربع، وقطعة رقم (1+2) على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم للفرصتين هو الثاني من يونيو 2026م.
ودّعت الوزارة المستثمرين الراغبين في الدخول إلى المنافسة على هذه الفرص الاستثمارية، للاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، ولمعرفة مزيد من التفاصيل التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

