Icon

حريق في ماليزيا يدمر 200 منزل ويشرد المئات Icon طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق Icon باكستان: لقاء مرتقب بين وفدي أمريكا وإيران الاثنين Icon مفاجأة من الأمير الوليد بن طلال لجماهير الهلال قبل مباراة ضمك Icon الدراسة عن بعد في عدد محافظات منطقة الرياض.. غدًا Icon الدراسة عن بعد في مدارس وجامعة القصيم.. غدًا Icon جامعة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة بمسمى “فني مختبر” Icon توتنهام يتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي Icon لماذا يستيقظ البعض فجرًا.. ما علاقة التوتر؟ Icon تأثير غير متوقع.. المضادات الحيوية قد تزيد خطورة الالتهاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التشاوري بشأن غزة في أنطاليا

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التشاوري بشأن غزة في أنطاليا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن غزة الذي عقد في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية، بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية السيد أيمن الصفدي، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026م.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والمساعي المشتركة لتأمين دخول المساعدات إلى داخل القطاع، وجهود إعادة الإعمار، وأهمية ضمان وقف دائم لإطلاق النار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

