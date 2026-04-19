فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التشاوري بشأن غزة في أنطاليا

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن غزة الذي عقد في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية، بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية السيد أيمن الصفدي، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026م.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والمساعي المشتركة لتأمين دخول المساعدات إلى داخل القطاع، وجهود إعادة الإعمار، وأهمية ضمان وقف دائم لإطلاق النار.