قطر تحذر من نشر قوات برية أمريكية في إيران: لا نريد مزيد من زعزعة الاستقرار

حذرت قطر، الثلاثاء، من مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج في حال شنت القوات الأمريكية غزوا بريا لإيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، ردا على تقارير حول هجوم بري محتمل: “نحن ضد أي تصعيد يمكن أن يعرض استقرار المنطقة لمزيد من الخطر”.

وأضاف في حديثه للصحفيين: “علينا أن نجد نهاية لهذه الأزمة، لأن دوامة التصعيد هنا تزداد سوءا يوما بعد يوم”.

ورفض الأنصاري، مناقشة الضربات المضادة التي شنتها قطر ضد إيران، رغم أنه أشار إلى أن الدولة الخليجية تحتفظ بالحق في الرد على الهجمات الإيرانية.

وجدّد المتحدث التأكيد على أن قطر لا تتوسط بين إيران والولايات المتحدة.

وقال إن بلاده تدعم كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن لكنها ليست مشاركة في جهود التفاوض الباكستانية.

وكانت باكستان قد نقلت في الماضي رسائل من الولايات المتحدة إلى إيران. وأول أمس الأحد ، استضافت إسلام آباد وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا لإجراء محادثات بشأن الحرب التي بدأت بضربات جوية إسرائيلية وأمريكية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أول أمس الأحد، إن إسلام آباد ستستضيف قريبا محادثات بين الولايات المتحدة وإيران.