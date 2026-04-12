قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل

أعلنت وزارة المواصلات القطرية، استئناف أنشطة الملاحة البحرية “بشكل كامل” اعتبارا من غد الأحد، بعد استئناف جزئي عقب إغلاق على خلفية الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية ضد إيران.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أنشطة الملاحة البحرية ستستأنف “بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن اعتبارا من الأحد، خلال الفترة من الساعة 6:00 صباحا وحتى 6:00 مساء” (+3 تغ).

ولفتت إلى أنه يسمح للوسائط البحرية والسفن الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط الصيد البحري بالإبحار على مدار اليوم، وذلك وفقا لما ورد في تعميم سابق صادر عن الوزارة.

وأكدت ضرورة “توفر معدات الأمن والسلامة قبل الإبحار وأثناءه، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية”.

ويأتي الاستئناف الكامل للملاحة البحرية القطرية، بعد أيام من بدء هدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، ورهنها بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.

وفي 28 فبراير الماضي، علقت وزارة المواصلات الملاحة البحرية في المياه القطرية “مؤقتا”، كإجراء احترازي لضمان السلامة العامة، وذلك عقب بدء الحرب الأمريكية ـ الإسرائيلية على إيران. وفي 30 مارس الماضي، بدأ الاستئناف التدريجي والجزئي للملاحة البحرية في قطر، ليصل اليوم إلى استئناف كلي.