مانشستر سيتي يفوز على ليفربول برباعية ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير على ضيفه ليفربول بنتيجة (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب “الاتحاد” بمدينة مانشستر، ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة.
وسجل أهداف اللقاء النرويجي إيرلينغ هالاند ثلاثة أهداف في الدقائق الـ(39) والـ(47) والـ(57)، والغاني أنطوان سيمينيو في الدقيقة الـ(50).
وبهذا الفوز، واصل مانشستر سيتي حضوره في نصف نهائي البطولة للمرة الثامنة تواليًا، ليؤكد قوته في المسابقات المحلية هذا الموسم.