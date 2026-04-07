بعد معارضة الصين وروسيا

مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار عربي بشأن مضيق هرمز

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار مقدم من دول عربية شملت الأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية، بشأن مضيق هرمز.

وصوت لصالح مشروع القرار 11 عضوا وعارضته الصين وروسيا باستخدامهما حق النقض (الفيتو) وامتنع عضوان عن التصويت.

وزير خارجية البحرين: مصداقية مجلس الأمن وضعت اليوم على المحك

مسؤول أمني باكستاني: سنصطف مع السعودية حال تصاعد النزاع في الشرق الأوسط

تفاصيل اجتماع مجلس الأمن

المجلس عقد اجتماعا الأسبوع الماضي، برئاسة عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين التي ترأس مجلس الأمن خلال نيسان، إذ قال خلاله إن مشروع القرار المقدم من بلاده يتعلق بـ “إقدام إيران على التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية والذي وضع المجلس أمام تحد يتطلب موقفا حازما تجاه هذه التصرفات اللاشرعية وغير المسؤولية”.

وأكد أن مشروع القرار ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

* بنود مشروع القرار:

  • وفق أحدث نسخة، فيما يلي بعض بنود مشروع القرار المقدم من البحرين، نيابة عن الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية:
  • التأكيد من جديد على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر – الذي لا يجوز أن يُعاق – بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك وفق ما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
  • يشجع بشدة الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، الدفاعية بطبيعتها – بما يتناسب مع الظروف – من أجل المساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر.
  • يطلب من الدول التي تتصرف وفقا للفقرة السابقة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن تنفيذ هذه الأنشطة في إطار الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني وما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يولى فيها الاعتبارُ الواجب للحقوق والحريات الملاحية للسفن التابعة لأي دولة ثالثة بغية العمل بشكل عاجل على ضمان المرور عبر مضيق هرمز بلا عوائق أو عقبات.
  • يؤكد أن هذا القرار لا يسري إلا على الحالة في مضيق هرمز… ويشدد على أن القرار لا يُعتبر مُنشِئا لقانون دولي عرفي.
    يؤكد مجددا حق الدول الأعضاء – وفق القانون الدولي – في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز، بما فيها تلك التي تقوّض الحقوق والحريات الملاحية.
  • يطالب بأن توقف جمهورية إيران الإسلامية فورا جميع الهجمات على سفن النقل والسفن التجارية وأي محاولة لإعاقة المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويدعو كذلك إلى وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية، بما فيها البنى التحتية لشبكات المياه ومحطات تحلية المياه، وعلى منشآت النفط والغاز.
  • يعرب عن استعداده للنظر في فرض تدابير أخرى – حسب الاقتضاء – على من يقومون بأعمال تقوّض الحقوق والحريات الملاحية وتعيق المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.
  • يعرب عن قلقه إزاء امتداد التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية إلى باب المندب في انتهاك لقراره 2722 (2024)، ويؤكد من جديد أهمية حماية الأمن البحري والملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي.

95 مصابا و8 قتلى حصيلة الاستهداف الأمريكي لجسر B1 في كرج
تفاصيل عن جهاز أنقذ الطيار الأمريكي في إيران
الدفاع القطرية تعلن التصدي بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة من إيران
قطر تحذر من نشر قوات برية أمريكية في إيران: لا نريد مزيد من زعزعة الاستقرار
البنتاغون يضاعف أسطول الطائرات الهجومية A-10 في المنطقة
مجلس الأمن يرجئ التصويت على استخدام القوة لحماية مضيق هرمز
وزير خارجية البحرين: مصداقية مجلس الأمن وضعت اليوم على المحك
ترامب: سننسحب من إيران سريعًا.. وسنعود لتنفيذ ضربات محددة
