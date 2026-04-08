محافظ الدرعية يستقبل وفدًا من أسرة آل شويه وآل طالب

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، في مكتبه بالمحافظة اليوم، وفدًا من أسرة آل شويه أهالي مركز سلطانه التابع لمحافظة الدرعية يتقدمهم بندر بن صحن بن غنيم بن شويه، الذين قدموا للسلام على سموه.
ورحّب سموه بالجميع، مؤكدًا حرصه على بحث احتياجات المواطنين والحرص على تحقيقها إلى جانب تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الأهالي والمحافظة بما يحقق المصلحة العامة للجميع.
كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، في مكتبه بالمحافظة اليوم، وفدًا من أسرة آل طالب أهالي العمارية التابعة لمحافظة الدرعية يتقدمهم سعود بن عبدالله بن طالب الذين قدموا للسلام على سموه.
ورحّب سموه بالجميع، مؤكدًا حرصه على تعزيز الأواصر والتعاون، وبحث احتياجات أهالي العمارية ومحافظة الدرعية والعمل على تحقيقها وتطويرها بما يخدم مصلحة الأهالي.