مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي

زار معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر بن محمد الحربي قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي، وكان في استقباله قائد القوات اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، جرى خلالها استعراض سبل تعزيز مجالات التقنية الداعمة لمنظومة الأمن البيئي.

وتجوّل معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية في المركز الرئيسي للقيادة والتحكم بقيادة القوات، واطلع على أبرز الأنظمة والتقنيات المستخدمة في دعم العمليات الميدانية وتعزيز كفاءة الأداء الأمني البيئي.