مناطق ترفيهية تفاعلية لاستقبال جماهير دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

خصصت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية، مناطق ترفيهية تفاعلية للمشجعين في محيط الملعبين اللذين يحتضنان مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 – 2026.

وتضم مناطق المشجعين في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل، عددًا من الفعاليات الترفيهية والألعاب التفاعلية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، إلى جانب مساحات للجلوس والاستراحة، ومناطق للأنشطة الرياضية والترفيهية، لإثراء تجربة الجماهير وإتاحة الفرصة للاستمتاع بالأجواء المصاحبة للمباريات قبل انطلاقها وبعد انتهائها.

توافد الأندية المشاركة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة إلى جدة

توافد الأندية المشاركة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة إلى...

الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة

الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة

وتشهد هذه المناطق حضورًا لافتًا من الجماهير التي توافدت إلى جدة لمتابعة مباريات البطولة، حيث توفر مناطق المشجعين تجربة تجمع بين الترفيه والتشجيع الرياضي، في بيئة مناسبة للعائلات والمشجعين من مختلف دول القارة.

وتستضيف جدة منافسات دور الـ16 لمنطقة الغرب يومي 13 و14 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة الأندية الآسيوية، ضمن مرحلة تقام بنظام المباراة الواحدة لتحديد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، قبل استكمال بقية الأدوار النهائية من البطولة في مدينة جدة خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل.

ويمكن الحصول على تذاكر المشجعين عبر تطبيق “أهلاً” (Ahlan)، المنصة الرقمية الموحدة لتجربة المشجع، الذي يسهم في تحسين تجربة الحضور وتسهيل الوصول إلى الملاعب.

إقرأ المزيد

توافد الأندية المشاركة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة إلى جدة
الرياضة

توافد الأندية المشاركة في دور الـ16 من...

الرياضة