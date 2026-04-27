Icon

امتلاك حقوق الملكية الفكرية يرفع قيمة المنشآت 65% Icon الذهب ينخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% Icon طقس الاثنين.. أمطار رعدية وسيول وبرد على 10 مناطق Icon أبها بطلًا لدوري الدرجة الأولى Icon أمطار غزيرة ورياح شديدة على الشمالية حتى العاشرة مساء  Icon جامعة الطائف: الدراسة عن بعد اليوم الاثنين في فروع رنية والخرمة وتربة Icon إزهار الزيتون في تبوك بشر بانطلاقة موسم واعد Icon تشيلسي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على ليدز Icon الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يتعادل مع تورينو Icon #يهمك_تعرف | سكني: تنبيه مسبق قبل طرح المخططات الجديدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

منفذ جديدة عرعر يستقبل أولى طلائع الحجاج القادمين من العراق

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقبل منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم الأحد، أولى طلائع الحجاج القادمين من جمهورية العراق لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447هـ، وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وجرى إنهاء إجراءات دخول الحجاج بيسر وسهولة، في ظل تكامل منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية العاملة في المنفذ، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة إنجاز الإجراءات.

وتسخّر الجهات المعنية إمكاناتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم الخدمات الصحية والأمنية والتنظيمية، إضافة إلى دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يكفل راحة الحجاج منذ وصولهم وحتى توجههم إلى المشاعر المقدسة.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد