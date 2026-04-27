منفذ جديدة عرعر يستقبل أولى طلائع الحجاج القادمين من العراق

استقبل منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم الأحد، أولى طلائع الحجاج القادمين من جمهورية العراق لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447هـ، وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وجرى إنهاء إجراءات دخول الحجاج بيسر وسهولة، في ظل تكامل منظومة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية العاملة في المنفذ، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة إنجاز الإجراءات.

وتسخّر الجهات المعنية إمكاناتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن، من خلال تقديم الخدمات الصحية والأمنية والتنظيمية، إضافة إلى دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يكفل راحة الحجاج منذ وصولهم وحتى توجههم إلى المشاعر المقدسة.

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.