“موانئ” تعلن إضافة خدمة الشحن north india to middle east

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الملاحية North India to Middle East التابعة لشركة MSC إلى ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية برابغ، مما يُسهم في تعزيز تنافسية الموانئ السعودية على خارطة النقل البحري، ودعم انسيابية حركة التجارة العالمية، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وتعمل خدمة الشحن North India to Middle East على ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية برابغ بـموانئ عالمية إقليمية تشمل ميناء موندرا في الهند، وميناء نهافاشيفا في الهند، وصولًا ميناء الملك عبدالله برابغ، بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 حاوية قياسية.

ويواصل ميناء الملك عبدالله تعزيز دوره محورًا لوجستيًّا إستراتيجيًّا، من خلال قدراته التشغيلية المتقدمة وتنوع خدماته، بما يدعم انسيابية حركة البضائع، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز تنافسية الموانئ السعودية إقليميًا وعالميًا.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله يتمتع بعمق غاطس يبلغ (18) مترًا، ويضم (9) أرصفة و(3) محطات، بطاقة استيعابية تصل إلى (5.1) ملايين حاوية قياسية، وبمساحة تتجاوز (17.4) كيلومترًا مربعًا، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية التي تدعم كفاءة العمليات.