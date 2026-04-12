جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد Icon وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان Icon البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان Icon سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة Icon ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى Icon القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز Icon جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا Icon تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon هطول أمطار الخير على الأحساء Icon وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات

في مدينة بريدة

موقف بطولي.. مواطن يتصدى لحريق مركبة تحتوي على مواد قابلة للاشتعال

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول، موقف بطولي لمواطن تدخل لإنقاذ مركبة من خطر حريق حيث كانت تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

موقف شجاع وبطولي

وقال المواطن، سفيان عبد العزيز العمر، لقناة “الإخبارية”، كنت في رحلة بالدباب وفوجئت بسيارة تحترق ويحاول قائدها السيطرة على الحريق، فلم أتردد وتدخلت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف سفيان العمر “السائق كان معه مجموعة كراتين تحتوي على مواد كهربائية قابلة للاشتعال، وكان في حاجة للمساعدة، ولم أتردد في تقديم المساعدة، وحاولت أن أسوي أي شيء وبدأ الناس في التوقف وتقديم المساعدة، والحمد لله سيطرنا على الحريق.

وتابع “الحمد لله على هذه النعمة.. والحمد لله الذي يسر لنا تقديم المساعدة لسائق المركبة والسيطرة على الحريق”.

