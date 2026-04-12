موقف بطولي.. مواطن يتصدى لحريق مركبة تحتوي على مواد قابلة للاشتعال

وثق مقطع فيديو متداول، موقف بطولي لمواطن تدخل لإنقاذ مركبة من خطر حريق حيث كانت تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

موقف شجاع وبطولي

وقال المواطن، سفيان عبد العزيز العمر، لقناة “الإخبارية”، كنت في رحلة بالدباب وفوجئت بسيارة تحترق ويحاول قائدها السيطرة على الحريق، فلم أتردد وتدخلت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأضاف سفيان العمر “السائق كان معه مجموعة كراتين تحتوي على مواد كهربائية قابلة للاشتعال، وكان في حاجة للمساعدة، ولم أتردد في تقديم المساعدة، وحاولت أن أسوي أي شيء وبدأ الناس في التوقف وتقديم المساعدة، والحمد لله سيطرنا على الحريق.

وتابع “الحمد لله على هذه النعمة.. والحمد لله الذي يسر لنا تقديم المساعدة لسائق المركبة والسيطرة على الحريق”.