Icon

“ريف السعودية” يدعم قصة نجاح مزرعة نموذجية للورد الطائفي Icon الصحة العالمية تحذر: المستلزمات الطبية ستنفد في بعض مستشفيات لبنان خلال أيام Icon ليبيا تعلن عن 3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز شمالي وجنوب البلاد Icon مسئول لبناني: ندعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال للمحادثات مع الاحتلال Icon هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتّاب Icon الكويت: نتعامل حاليًا مع هجمات من مسيرات اخترقت أجواء البلاد استهدفت بعض المنشآت الحيوية Icon توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة في المملكة نتيجة استهدافات مؤخرًا Icon الدفاع المدني: تجنبوا السياحة أو الإبحار أثناء التقلبات البحرية Icon سعر الذهب يرتفع بأكثر من 1% Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات بالمنطقة والأحداث في لبنان مع نظيره الأمريكي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتّاب
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن فتح باب التسجيل في برنامج “معتزلات الكتابة وإقامات الكتّاب” عبر منصتها الإلكترونية، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى تمكين الكفاءات الأدبية، وتوفير بيئة داعمة لتطوير المشاريع الإبداعية.
ويهدف البرنامج إلى إتاحة مساحات مخصصة للكتابة تُمكّن المشاركين من التفرغ لإنجاز أعمالهم، وتعزيز تبادل الخبرات، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج الأدبي وتنشيط الحراك الثقافي.
ويتضمن البرنامج ثلاثة مسارات رئيسة، تشمل: معتزلات الكتابة، وإقامات الكتّاب، إلى جانب مسار المرشدين، حيث صُممت هذه المسارات لتلبية احتياجات مختلف المستفيدين، من المبتدئين إلى المحترفين، عبر برامج متخصصة بإشراف نخبة من الخبراء والممارسين في المجال الأدبي.
ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية من خلال الرابط: https://engage.moc.gov.sa/writing-retreats-2025/ والاطلاع على الشروط والتفاصيل الخاصة بكل مسار، مؤكدة أن البرنامج يأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم المواهب الوطنية، وتعزيز حضور الأدب السعودي، والإسهام في بناء بيئة ثقافية مستدامة في قطاع الأدب والنشر والترجمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد