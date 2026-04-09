هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتّاب

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن فتح باب التسجيل في برنامج “معتزلات الكتابة وإقامات الكتّاب” عبر منصتها الإلكترونية، وذلك ضمن مبادراتها الهادفة إلى تمكين الكفاءات الأدبية، وتوفير بيئة داعمة لتطوير المشاريع الإبداعية.

ويهدف البرنامج إلى إتاحة مساحات مخصصة للكتابة تُمكّن المشاركين من التفرغ لإنجاز أعمالهم، وتعزيز تبادل الخبرات، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج الأدبي وتنشيط الحراك الثقافي.

ويتضمن البرنامج ثلاثة مسارات رئيسة، تشمل: معتزلات الكتابة، وإقامات الكتّاب، إلى جانب مسار المرشدين، حيث صُممت هذه المسارات لتلبية احتياجات مختلف المستفيدين، من المبتدئين إلى المحترفين، عبر برامج متخصصة بإشراف نخبة من الخبراء والممارسين في المجال الأدبي.

ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية من خلال الرابط: https://engage.moc.gov.sa/writing-retreats-2025/ والاطلاع على الشروط والتفاصيل الخاصة بكل مسار، مؤكدة أن البرنامج يأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم المواهب الوطنية، وتعزيز حضور الأدب السعودي، والإسهام في بناء بيئة ثقافية مستدامة في قطاع الأدب والنشر والترجمة.