وزارة البلديات تدعو لإبداء المرئيات على تحديث دليل العمل بمواقع التشييد

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

دعت وزارة البلديات والإسكان العموم والمهتمين من المختصين والجهات ذات العلاقة إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حول مشروع تحديث “دليل العمل بمواقع التشييد”، وذلك عبر منصة “استطلاع”، في إطار تعزيز الشفافية ومشاركة المستفيدين في تطوير الأنظمة والاشتراطات التنظيمية.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يأتي بهدف إضافة وتحديث عدد من المتطلبات والاشتراطات الفنية والتنظيمية ذات العلاقة باختصاصها، وذلك بعد مراجعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال وتحسين جودة مخرجات قطاع التشييد، وبما يخدم الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء.
وبيّنت أن التحديثات المقترحة تضمنت تعزيز متطلبات السلامة والصحة المهنية في مواقع التشييد، من خلال التأكيد على إعداد خطط متكاملة للسلامة والبيئة، بإشراف مختصين مؤهلين، إضافة إلى توسيع نطاق التغطيات التأمينية لتشمل حماية العاملين والأطراف ذات العلاقة.
كما شملت التعديلات رفع معايير تشغيل المعدات والرافعات عبر اشتراطات أكثر دقة لفحصها وتشغيلها وتوثيق أعمالها، إلى جانب تعزيز متطلبات إدارة النفايات بما يضمن التعامل الآمن معها وفق الأنظمة البيئية المعتمدة.
وأكدت الوزارة حرصها على إتاحة النسخة المحدثة من الدليل عبر منصة “استطلاع” لإثرائها بمرئيات العموم والمختصين، مشيرةً إلى أن هذه المشاركات تمثل ركيزة أساسية في تطوير الدليل ورفع كفاءته، بما يعزز من سلامة مواقع التشييد ويرتقي بجودة المشاريع في المملكة.

قد يهمّك أيضاً
أكثر من 278 ألف ساعة تطوعية بمشاركة 23 ألف متطوع خلال رمضان

أكثر من 278 ألف ساعة تطوعية بمشاركة 23 ألف متطوع خلال رمضان

منع تواجد موقع السكن الجماعي للأفراد بالقرب من المستشفيات والمدارس

منع تواجد موقع السكن الجماعي للأفراد بالقرب من المستشفيات والمدارس

