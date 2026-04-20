وزارة الحج: تصريح الحج شرط أساسي لدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

أكدت وزارة الحج والعمرة أن تصريح الحج إلزامي لأداء النسك، وبدونه لا يمكن الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأوضحت الوزارة الحج، عبر حسابها في منصة “إكس”، أن تصريح الحج يعد إلزاميا لجميع الحجاج من داخل وخارج المملكة للمواطنين والمقيمين، وأنه يصدر بعد إتمام الحجز عبر منصة أو تطبيق نسك.
ويمكن التحقق من التصريح إما عبر تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا كما يمكن طباعة تصريح الحج من منصة أبشر أفراد، من خلال تسجيل الدخول إلى حساب أبشر ثم اختيار خدماتي، ثم خدمات، ثم وزارة الحج، ثم طباعة تصريح الحج.
تصريح الحج إلزامي لأداء النسك، وبدونه لا يمكن الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.#لا_حج_بلا_تصريح#حج_1447هـ pic.twitter.com/InTsW2MZ56
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 20, 2026