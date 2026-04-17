وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره الأمريكي

الجمعة ١٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها الجهود الرامية لضمان استدامة فتح مضيق هرمز، وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان والتأكيد على أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة.

